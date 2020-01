Capcom heeft een nieuwe trailer van Resident Evil 3 vrijgegeven. Daarin krijgt Nemesis de hoofdrol.

Naast de bekende badguy zien we ook ‘the Hunter’ voorbij komen, net als wat andere belangrijke personages uit de game. Resident Evil 3 werd in december aangekondigd en zal op 3 april verschijnen in een bundel met Resident Evil Resistance. De games komen naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One.