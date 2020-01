PlayStation 4 promo toont komende exclusives

Sony heeft een 30 seconde durende video online geknald. Daarin zien we de exclusieve titels die dit jaar naar de PlayStation 4 komen.

We hebben het eerder al eens behandeld, maar PlayStation 4-eigenaren kunnen in de komende maanden veel exclusives verwachten. Als ze niet nog verder uitgesteld worden, natuurlijk.

In de trailer zien we uiteraard The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, maar ook de tijdelijk exclusieve game Final Fantasy VII Remake. Daarnaast komt ook Death Stranding voorbij, al is die natuurlijk al een tijdje uit.

Opvallend detail is dat Sony vooralsnog de slogan ‘Best place to play’ gebruikt. Eerder deze week werd de slogan ‘It’s time to play‘ gespot. Waarschijnlijk is dat voor de PlayStation 5..