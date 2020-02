Ook Hogwarts uit Harry Potter nagemaakt in Dreams

Dreams zorgt voor veel interessante creaties en dat terwijl de game maar een paar dagen uit is. Zo maakte een speler Hogwarts (Zweinstein) uit Harry Potter na.

Eerder deze week zagen we al hoe de eerste open wereld game in Dreams gemaakt werd, maar ook hoe de trapscene uit the Joker werd nagebootst. Iedere dag komt er wel weer een andere interessante creatie aan bod en persoonlijk vind ik dit geweldig om allemaal voorbij te zien komen.

Hebben jullie na het zien van deze beelden ook zin om met de game aan de slag te gaan? Laat het ons weten in de reacties!