Tijdens de feestdagen mocht het Japanse magazine Dengenki PlayStation nieuwe beelden van Nioh 2 laten zien. Check ze hier!

In de bijna 15 minuten durende video zien we een nieuw level, maar ook een baasgevecht uit de game. Deze baas heet Makara Noataka en is gebaseerd op een historisch persoon uit de Sengoku-tijdperk.

Nioh 2 wordt op 13 maart verwacht, exclusief voor de PlayStation 4.