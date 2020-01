Nieuwe trailer van Soulcalibur 6 onthult Haohmaru

Haohmaru van de Samurai Showdown games schittert in de nieuwe character trailer van SoulCalibur 6.

De nieuwste DLC personage, Haohmaru, werd in augustus al aangekondigd voor Soulcalibur 6 en herbevestigd in november toen Hilde als nieuw speelbaar personage uitkwam.

Dit is het tweede personage dat wordt uitgebracht als deel van Season Pass 2. Verder zullen de Samurai Showdown personages, Iroha en Sogetsu Kazama, later dit jaar de arena betreden.

In de trailer neemt Haohmaru het op tegen zijn Soulcaliber-evenbeeld Mitsurugi. Hierin vertoont hij onder andere zijn meest iconische aanval, de Ougi Senpuu Retsu Zan (Secret Skill Whirlwind Rending Slash). Het zal waarschijnlijk voor menig fan van Samurai Showdown een lust zijn om met Haohmaru te vechten in Soulcalibur 6.

Op het moment van schrijven, is er nog niet bekend wanneer Haohmaru naar de vechtgame komt. Zodra we iets horen, laten we je het weten.