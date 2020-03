Destroy All Humans! was een action-adventure game uit 2005. Een remake staat gepland voor dit jaar en vanuit PAX East is er een nieuwe gameplayvideo verschenen.

De speelsessie is wellicht wat ruw, maar geeft alsnog een goed beeld van de gameplay. Als alien gooi je onder andere met koeien en vlieg je rond in je ruimteschip. De remake zal uitkomen voor de PS4 en Xbox One.