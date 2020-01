Modders maken Harry Potter RPG in Minecraft

Minecraft is een game waar creatievelingen hun ei kwijt kunnen. Deze modders maakten een Harry Potter RPG in de game en het resultaat is magistraal!

The Floo Network is, naar eigen zeggen, belachelijk lang bezig geweest met het ontwikkelen van de Harry Potter RPG. Ze maakte niet alleen Hogwarts helemaal na, maar ook andere locaties zoals de WegisWeg en het ministerie van toverkunst. Het resultaat, die je in de trailer hierboven kunt zien, is echt geweldig!

Naast de locaties verkennen, kun je dus ook op avontuur gaan. Er zijn quest te spelen, maar ook loot te verdienen. Het project begon al in 2015 en twee jaar later verscheen de eerst speelbare build. We zullen nog even geduld moeten hebben, maar je kunt de makers ook helpen door geld te doneren op Patreon. Ze vragen slechts 3 dollar als bijdrage en als je eerlijk bent, moet je wel toegeven dat dit belachelijk weinig is voor wat je ervoor terug krijgt.