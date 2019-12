Wees niet bang er zitten geen spoilers in deze zeer korte trailer van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Het bevat echter wel beelden van The Last Jedi en Rise of Skywalker.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bevat de LEGO-variant op de negen films tellende saga. In de trailer zien we de drie trilogieën voorbij komen. Van Darth Maul en Darth Vader tot Luke Skywalker tot Rey en Kylo Ren. Van de laatste twee films werden nog geen LEGO-game ontwikkeld, maar die zullen dus aanwezig zijn in The Skywalker Saga.

De game wordt volgend jaar verwacht voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.