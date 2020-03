Aanstaande dinsdag kunnen we aan de slag met Ninja Theory’s multiplayergame Bleeding Edge. Om de naderende launch te vieren, heeft Microsoft de launch trailer vrijgegeven.

De game is een online brawler waarin twee teams het tegen elkaar opnemen in diverse modi. Bleeding Edge is los verkrijgbaar voor €29,99, maar maakt ook deel uit van Xbox Game Pass op zowel de pc als de Xbox One. Abonnees kunnen de game ‘gratis’ een kans geven.