Ruim een half uur aan Disintegration singleplayer

Disintegration is de nieuwe sci-fi shooter met RTS-elementen van V1 Interactive. In een video zien we 32 minuten aan singleplayer-beelden.

Disintegration was voor mij misschien wel een van de verrassingen van de afgelopen Gamescom. De game weet namelijk twee genres te combineren, waarvan je niet zou verwachten dat het zo goed zou werken. Helaas kregen we alleen even de multiplayer te spelen, maar is het leuk om te zien hoe dit in de singleplayer te werk gaat.

V1 Interactive, onder leiding van mede bedenker van Halo Marcus Lehto, zal Disintegration later dit jaar uitbrengen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.