Final Fantasy 7 Remake demo nu in de PlayStation Store

Ja, je leest het goed! Vanaf vandaag kan je de demo van Final Fantasy Remake downloaden in de PlayStation Store.

De demo bevat de beroemde eerste missie van de vernietiging van Mako Reactor 1, waaronder het introductiefilmpje met Aerith en het uitgezoomde titelshot van Midgar. Verder zullen we niet verklappen naar wat je allemaal mee zal maken in deze demo, maar neem maar gerust aan dat het je enthousiast zal maken voor de release in April.

Laat ons gerust weten wat je van de demo vindt in de reacties!