Eerste hoofdstuk Nocturne: Prelude nu gratis te spelen

Nocturne: Prelude is een pixel RPG met rhythm gameplay. Het eerste hoofdstuk van het spel, gemaakt door Pracy Studios, is nu gratis te spelen op Steam.

Jij speelt als Karma, een persoon die in een digitaal hiernamaals terecht komt. In plaats van diens broer daar te ontmoeten, ontdekt Karma dat de wereld vergaan is. Het is dan ook aan jouw de taak om uit te zoeken wat er is gebeurd. Zoals eerder gezegd bestaat de gameplay uit een Guitar Hero-achtige ritmesectie, waarbij je de juiste knoppen op de maat moet indrukken. Krijg een eerste indruk bij de trailer hieronder. Volgens het persbericht van de studio zal de volledige versie in 2023 uitkomen voor de PC en Switch. Nog even wachten dus.