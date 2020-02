Dreams speler maakt Ghost of Tsushima demo na

Het is alweer een hele dag geleden dat we een creatie uit Dreams met jullie deelden. Tijd voor een nieuwe, toch? Dit keer een speler die de demo van Ghost of Tsushima namaakt.

Thrjoker594 maakte een deel van de demo na met behulp van de game van Media Molecule en het resultaat is verbluffend. We kunnen er nog heel veel over zeggen, maar je kunt beter gewoon kijken naar de creatie en de originele demo.