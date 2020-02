Dreams kent de eerste open wereld game

Het heeft niet heel lang geduurd, maar de eerste open wereld game is gebouwd met de hulp van Dreams.

De game is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar en we worden overspoeld met de meest indrukwekkende creaties. Zo zagen we een remake van Fallout 4, die er eigenlijk beter uit ziet dan het origineel, maar ook hele andere creaties.

Dromer ‘giant585dark’ heeft in Dreams een open wereld game gemaakt, die naar eigen zeggen geïnspireerd is op games als Spyro the Dragon en the Legend of Zelda. Het resultaat is in ieder geval erg indrukwekkend.