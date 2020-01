Dragon Ball Z: Kakarot launchtrailer vrijgegeven

Over twee dagen ligt Dragon Ball Z: Kakarot in de winkels. Om alvast in de stemming te komen, heeft Bandai Namco de launchtrailer vrijgegeven.

De game volgt het welbekende verhaal van de Saiyan Goku (Kakarot). Het begint bij het gevecht met diens broer Raditz en gaat helemaal door tot aan de Buu saga. Echter zul je niet alleen hoeven te vechten, maar ook interactie hebben met alle personages uit de serie, diverse zijmissies kunnen voltooien en natuurlijk eten!

Dragon Ball Z: Kakarot komt op 17 januari uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.