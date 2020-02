Down the Rabbit Hole brengt Wonderland naar VR

Down the Rabbit Hole, een prequel op Alice in Wonderland, komt op 26 maart naar alle VR-platformen.

De game wordt ontwikkeld door Cortopia Studios en zal op 26 maart naar de PlayStation VR, Oculust (Quest en Rift) en Steam VR platformen komen. Het is overigens de tweede VR-game van de ontwikkelaar, die eerder ook Wands uitbracht.

Down the Rabbit Hole is dus een prequel op Alice in Wonderland en volgt het verhaal van een jonge meid die op zoek is naar haar huisdier Patchet, die Wonderland is binnen gerend. Je zult haar daar begeleiden en nieuwe, maar ook bekende personages tegen het lijf lopen. Al gaandeweg zul je keuzes moeten maken die het verhaal kunnen beïnvloeden, geheimen ontrafelen en puzzels oplossen.