Cyberpunk 2077 zou er zo uitzien op de eerste PlayStation

Een gamer maakte Cyberpunk 2077 via Dreams, maar dan zoals de game er in de jaren 90 uit zou komen te zien.

YouTuber Bearly Regal maakte de demake van Cyberpunk 2077 met de hulp van Dreams, de game die onlangs goud gegaan is, maar al een tijdje in early acces verkrijgbaar is. Hij heeft de game Cyberpunk 1997 genoemd, aangezien het echt de typische gameplay van de jaren 90 voorschotelt.

Het is leuk om te zien hoe veelzijdig de game van Media Molecule is en de opties lijken nagenoeg eindeloos. Zo zagen we hoe P.T. (de teaser van Silent Hills) werd nagemaakt en komen er bijna wekelijks wel leuke demo’s voorbij. Gaan jullie handen ook kriebelen als jullie dit soort dingen zien?!