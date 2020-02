Crash Bandicoot sequel in Dreams ziet er gelikt uit

Een dag zonder Dreams creatie is als een dag niet gelachen. We hebben weer een mooie creatie gevonden! Dit keer een sequel van Crash Bandicoot, die de subtitel Twinsanity heeft gekregen.

Na het zien van deze 35 minuten durende video vraag ik me af hoe lang het gaat duren voordat de eerste uitgevers moeilijk gaan doen over het gebruik van hun IP. Desondanks kunnen we vooralsnog genieten van de vele geweldige creaties uit Dreams.

Crash Bandicoot Twinsanity is niet een level waar je door heen kunt lopen, maar meerdere levels met behoorlijke uitdagingen en zelfs bazen. Check de bovenstaande video voor uitgebreide blik op de game.

Dreams is sinds 14 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Hebben jullie mooie creaties gespot? Laat het ons dan vooral weten!