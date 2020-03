Vanaf 26 maart kunnen we aan de slag gaan met Biped, een game waarbij samenwerken centraal staat.

Ontwikkelaar Next Studios kondigde dit nieuws aan in een persbericht. Biped is een co-op only game die zich richt op twee spelers. Die nemen twee robots, Aku en Sila, onder de knoppen die puzzels moeten oplossen. De benen van de robots zijn afzonderlijk te besturen middels je joysticks of linker- en rechtermuisknop. Het spel zal te spelen zijn voor de PS4, Switch en PC.