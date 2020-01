Bekijk hier de tweede Doom Eternal trailer

Nog maar twee maanden wachten en we mogen al weer aan de bak. Hordes monsters wachten ons op in het nieuwe Doom Eternal, zo wordt ook getoond in deze volgende trailer. Check deze hier snel.

In de trailer zien we wat gebieden voorbij komen in stukje cinematische video. Naderhand schakelen we over tot wat snelle, actievolle en bloederige gameplay. Doom Eternal komt naar een groot scala aan console; de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia en PC. Voor alle platformen is Doom op 20 maart beschikbaar.