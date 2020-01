Apex Legends trailer onthult Forge

Met het vierde in-game seizoen wordt er ook weer (in ieder geval) één personage aan Apex Legends geïntroduceerd. In de volgende trailer maakt Jimmie ‘Forge’ McCormick even kennis met ons.

Fans komen meer te weten over Jimmie ‘Forge’ McCormick, een voormalig Hyper Fighting Champion die een Apex Legend is geworden. Maar, een mysterieuze moordenaar heeft hem, en zijn sponsor Hammond Robotics, in het vizier. Vang een glimp op van de nieuwe Legend én de kwaadaardige vijand in deze nieuwe Stories from the Outlands – Up Close and Personal. Wij hebben wel een idee wie deze bad guy kan zijn..

Apex Legends Season 4 – Assimilation gaat van start op 4 februari en luidt de volgende contentuitbreiding in, als onderdeel van de eerste verjaardag van Apex Legends. Spelers kunnen uitkijken naar een grote hoeveelheid nieuwe content, waaronder een nieuwe Legend, veranderingen in World’s Edge, de Sentinel, een splinternieuwe bolt-action sniper rifle, en nog veel meer. Verwacht ook nieuwe loyaliteitsbeloningen en een nieuwe Battle Pass.