Apex Legends Season 4 trailer toont Revenant in actie

Respawn Entertainment heeft een nieuwe trailer voor season 4 van Apex Legends vrijgegeven. Daarin zien we heel kort wat gameplay van Revenant.

Season 4 van Apex Legends gaat morgen van start op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Onder de naam Assimilation keren spelers weer terug in World’s Edge, al is er een hoop veranderd. Vorige week werden de twee nieuwe personages Forge en Revenant al geteased, maar de eerstgenoemde lijkt op een later tijdstip aan de game toegevoegd te worden. Revenant is daarentegen wel vanaf morgen van de partij.

De update van morgen brengt meer dan twee personages, een nieuwe wapen en nieuwe Battle Pass. Spelers die mee doen aan de Ranked Series kunnen ook wat veranderingen verwachten. Ranked Series wordt namelijk opgesplitst in twee episodes. De eerste vindt plaats in World’s Edge en vanaf eind maart zal deze serie terugkeren in King’s Canyon. Echter zullen de spelersstatistieken voor de wisseling van map worden gereset (met anderhalve tier).

Vanaf morgen wordt ook het een jarige bestaan van Apex Legends gevierd. Door tussen 4 en 11 februari alleen al in te loggen, kun je 10.000 XP verdienen. Daarnaast krijg je ook nog een Year One Origami Flyer charm en deze zijn er in verschillende soorten verkrijgbaar. Echter wordt dit bepaald op basis van hoe lang je de game speelt.