Sinds gisteren kunnen we aan de slag met de Battle Royale modus Warzone uit Call of Duty Modern Warfare. Vandaar dat we het wel tijd vonden voor een livestream!

De modus is al veelbesproken, maar niks geeft een beter beeld dan het gewoon te laten zien. Vanaf 20:00 zal Jeroen de Battle Royale modus streamen. Zorg dat je er klaar voor zit!

Bekijk een live video van MeesterKuros op www.twitch.tv