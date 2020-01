Top 5 Xbox One games van 2020 die we in de gaten houden

Microsoft kijkt misschien wel vooruit naar de Xbox Series X, maar ook voor de Xbox One heeft men in 2020 nog wat interessante games in ontwikkeling.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Blind Forest was tot vorig jaar een van de indie pareltjes voor de Xbox One. Echter verscheen de game ook voor de Nintendo Switch, maar dat lijkt dus niet met het vervolg te gaan gebeuren. We zijn benieuwd of de game het origineel weet te evenaren/ verbeteren!

Bleeding Edge

De makers van Hellblade komen met een online brawler. Toch ziet Bleeding Edge er zekers interessant uit. In de game nemen twee teams van vier personages het tegen elkaar op. Het heeft wel iets weg van Overwatch, maar dan met een andere invulling qua design.

Everwild

Er is nog niet veel bekend over Rare’s nieuwe IP, maar Everwild ziet er visueel gezien erg aantrekkelijk uit. De game komt nog dit jaar en gaan we zeker in de gaten houden.

Grounded

Obsidian maakt niet meteen een RPG voor Microsoft, maar komt met Grounded. In de game ben jij gekrompen en kom je in je achtertuin terecht. Het is niet meer een kwestie van lekker buiten spelen, maar van overleven!

Halo Infinite

Deze zetten we natuurlijk ook in de lijst voor de Xbox Series X, maar komt uiteraard ook nog naar de Xbox One. Het nieuwe avontuur van de Master Chief wordt gemaakt op een compleet nieuwe engine en we zijn benieuwd of dit het wachten waard maakt.