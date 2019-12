Special: Pokémon Shield Nuzlocke

Pokémon is een bijzondere reeks. De games en series zijn voornamelijk bedoeld voor het jongere publiek maar toch is de fanbase voor een groot gedeelte een stuk ouder dan het bedoelde publiek. Dit zal voornamelijk zijn doordat de huidige twintigers zijn meegegroeid. Ikzelf ook.

Ooit keek ik als 10-jarige naar de avonturen van Ash, Misty, Brock en Pikachu. Ik vond het fantastisch. Nog beter was toen ik zelf aan de slag binnen die fantasiewereld met Pokémon Geel op de Gameboy. En boy, wat was dat lastig. Ik kon voor geen zak Engels, wat het niet beter maakte.

Zoals Boyd in zijn review van Pokémon Sword al liet weten is de game eigenlijk te makkelijk. Dit ben ik zelf ook tegengekomen. Zonder er veel moeite te stoppen ben ik in een keer door de game gebanjerd, met minder speeltijd dan normaal. Jammer, want ondanks de vele gebreken vond ik het gebrek aan uitdaging toch wel het vervelendst. Gelukkig heeft een slimme Pokémon fan daar jaren terug wat op verzonnen; De ‘Nuzlocke Challenge’. Een eigen set met regels om de moeilijkheidsgraad flink hoger te leggen. Deze set regels zijn inmiddels erg populair binnen de Pokémon community. Deze regels zijn als volgt:

De ‘Nuzlocke challenge’ is een verzameling regels die de Pokémon games een stuk uitdagender moeten maken. Dit door het beperken en limiteren van je resources en Pokémon:

Elke Pokémon die ‘faint’ dien je als permanent verslagen te beschouwen. Je zult deze moeten vrijlaten of op z’n minst in de PC Pokémon Storage te stoppen; De speler mag enkel de eerste Pokémon die hij tegenkomt in een gebied vangen. Mocht de eerste Pokémon niet te vangen zijn of verslagen worden dan is het pech; Mits het een Pokémon die je al hebt is, om een team met zes dezelfde monstertjes te voorkomen; Mits het de evolutie van een Pokémon is die je al hebt, om een team met zes dezelfde monstertjes te voorkomen; De speler moet alle Pokémon die hij vangt van een nickname voorzien om zo een hechtere band te creëren; De game resetten om zo bepaalde acties ongedaan te maken is verboden. Alle bovenstaande regels zouden anders niet meer van toepassing zijn.

Ik ga een nieuw spel beginnen in Pokémon Shield en deze regels hanteren. Ik hoop jullie een beetje mee te kunnen nemen in m’n avontuur door middel van deze artikelen, waarin ik ook screenshots vanuit de game zal delen. Ook ga in de artikelen niet inhaken op eventuele gebreken, problemen of issues met het spel. Het moet een leuke, avontuurlijke reeks worden!

Deel 1; de ontmoeting

Een nieuw avontuur in de Galar regio. Mijn personage heet, net zoals al mijn game personages, Roujira. Net zoals de andere games beginnen we in ons nederige stulpje in Postwick, waar we net naartoe zijn verhuisd. Je vriend Hop komt binnenstormen en eist van je dat je mee gaat om z’n broer op te halen bij het treinstation. Terwijl je net op de bank lag…

Afijn, we staan op en gaan uiteraard mee. Hop’s broer is de regerende regiokampioen dus dit wordt interessant. Eenmaal het huis uit zien we een aantal Wooloo’s tegen een hek aan rollen. Wie weet gaat het hek wel stuk als ie dit volhoudt. Wie weet… Hop is inmiddels weer weg gesprint, zoals een goed rivaal dat doet. Vooral niet wachten als je iemand uitnodigt om mee te lopen. Vanaf je huis richting het drop heb je een pittig fraai uitzicht. Weilanden, velden en het volgende dorpje aan de horizon. Hops huis is een enkele straat lopen vanaf mijn eigen huis dus daar zijn wel snel genoeg.

We praten snel met z’n moeder en gaan door naar het treinstation om Leon, de kampioen te verwelkomen. Gelukkig wordt me onderweg nog even verteld dat ik niet het gras mag betreden. Bedankt, was al niet van plan om een stuk gras met moordlustige schapen in te duiken. Bij het station staat een groep met mensen te wachten op de kampioen, die van deze gelegenheid gebruik maakt om z’n belachelijke pose te doen.

Leuk detail; deze kunnen we zelf ook doen door de linker stick snel rond te draaien tot je personage dat ook doet!

Nadat ik de eerst een kwartier heb staan draaien in de hoop dat men mij ook een kampioen vond (spoiler: dit vonden ze niet) ben ik met Hop en Leon teruggegaan naar huis. Tijd, om een zakmonstertje te kiezen! De keuzes zijn;

Vuur-konijn Scorbunny;

Gras-aap Grookey;

Water-kikker Sobble.

Ik heb voor Scorbunny gekozen. Vuur is wel een van m’n favoriete Pokémon types. Ze zien er vaak wel cool uit en kom op, een brandend konijn is een goed konijn. M’n nieuwe kameraad heb ik als nickname Flappy gegeven. Leek mij wel gepast voor m’n flaporige makker. Het avontuur, begint.

Uiteraard een eerste gevecht met je rivaal. Spannend. Het lijkt me namelijk extreem waardeloos als ik nu al zou verliezen en Flappy zou verliezen. Tijdens het gevecht heb ik een soort continue stress. Maar na het verslaan van de eerste Pokémon stijgt m’n zelfvertrouwen. Flappy stijgt een level en leert de aanval Ember. Omdat ik tegen Hops Grookey vecht, een gras Pokémon, ben ik super in het voordeel. Flappy schiet een aantal vurige stukjes richting het gras-aapje en weet met relatief weinig problemen te winnen. YES! We zijn direct naar level 7 gestegen. De eerste winst is binnen en we worden beloond met 400 PokéDollars.

De volgende keer zetten we onze eerste stappen richting het worden van een Pokémon meester; we schrijven ons in voor de Gym Challenge. Hopelijk vangen we ook een tweede teamgenoot en we gaan langs bij de Pokémon professor!