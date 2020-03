Special: de demo’s van het Steam Game Festival

Door alle recente ontwikkelingen in de wereld zullen game-evenementen de komende maanden niet meer gaan plaatsvinden. Echter hebben we de prachtige uitvinding genaamd het internet. Steam moet dit ook gedacht hebben toen ze afgelopen weekend het Steam Game Festival op hun platform begonnen. Hierbij hebben ze een veertigtal tijdelijke demo’s beschikbaar gesteld van indie- of kleinschaligere games. Een kans om op zoek te gaan naar de volgende indiedarling laten wij natuurlijk niet liggen. Na het spelen van de talloze demo’s ben ik op zes games gekomen die een blik waard zijn.

Hundred Days

Deze game trok mijn aandacht omdat het een uniek concept had. Het is namelijk een managementgame waarbij je een wijngaard moet beheren. Daarbij moet je het verbouwen, oogsten, bottlen en marketen van diverse wijnen overzien. Dit kan erg op de details ingaan, tot aan het ontwerpen van het flessenetiket aan toe. Ik ben geen wijnexpert, dus ik moest vaak achter mijn oren krabben wat bepaalde processen en termen precies inhielden. Echter kan ik me voorstellen dat liefhebbers van de drank er wel een kick van krijgen.

Speciale vermelding ook van de manier waarop je acties uitvoert in het spel. Onder deze acties vallen bijvoorbeeld het eerder genoemde oogsten en bottlen. In Hundred Days worden die onderverdeeld in beurten. Het verstrijken daarvan laat ook de omgeving overgaan in de vier seizoenen, wat weer invloed heeft op je wijngaard. Als je een actie uitvoert, moet je deze op een grid plaatsen. Dit grid heeft maar een gelimiteerd aantal tegeltjes, dus je zal niet talloze acties in een beurt kunnen uitvoeren. Extra ingenieus is dat de acties de vormen hebben van Tetris-blokken, dus je zal ook nog eens je acties op de juiste plaats op het grid moeten zetten. Wellicht kan je dan, mits je goed speelt, nog een extra actie in je beurt proppen. Wat mij betreft een leuke combinatie van mechanics.



Superliminal

Hier gaat het om een abstracte puzzelgame waarbij perspectief koning is. Door het toepassen van perspectieftrucs kan je objecten groter en kleiner maken. Hieromheen zijn de puzzels opgebouwd. Het is lastig om dit tekstueel uit te leggen, aangezien je dit concept alleen visueel zou kunnen toepassen. Dit concept is in theorie in ieder geval een prima basis voor vele puzzels. Verder lijkt de set-up van het verhaal enigszins op die van Portal. Je lijkt een medewerker van een bedrijf te zijn die diverse zaken moet testen. Ondertussen is er een mechanisch klinkende voice-over die tegen je aan praat.

Het concept van Superliminal lijkt dik in orde, maar ik ben nu vooral benieuwd naar de uitwerking. Ook het verhaal dat de levels aan elkaar lijmt moet nog getoond worden. Abstracte puzzelgames voerde een beetje de boventoon bij de demo’s die ik speelde. Zie bijvoorbeeld ook…



Moncage

…Moncage. Dit spel centreert zich rond een kubus. Iedere zijde van de kubus vertoont een andere 3D-omgeving, waar je ook interactie mee kunt hebben. Door objecten en situaties van meerdere kanten te combineren kan je puzzels oplossen. In de demo had je bijvoorbeeld het doel om een vrachtwagen verder te laten rijden. Wederom een ingenieus concept waar je in theorie talloze puzzels bij kan verzinnen. Het geheel was ook moeilijk naar mijn mening. Naarmate je verder speelde kwamen er meer zijdes en situaties beschikbaar, waardoor het spel op natuurlijke wijze uitdagender werd. Moncage’s demo was nog in een vroeger stadium dan die van Superliminal, dus ook hier ben ik benieuwd naar de uitwerking.



Carrion

Wellicht een gevoelig onderwerp, maar in Carrion speel je als een virus-achtig monster. Het rode tentakelwezen ontsnapt uit een lab en moet zich daar een weg doorheen zien te banen. De 2D-pixelgame kon in de demo met slechts de muis al bestuurd worden. Houd de linkermuisknop ingedrukt, en het wezen klimt, klautert en glijdt door de smalste ruimtes en schachten. De animaties van het wezen alleen al zijn prachtig en moeten een nachtmerrie geweest zijn om te programmeren. Deze evolueren ook naarmate het wezen groeit.

Een andere reden om het te spelen is de combat. Gaandeweg komt het monster robots, soldaten en wetenschappers tegen die hij een kopje kleiner moet maken. Met de rechtermuisknop kan je mensen en dingen oppakken. Vervolgens kan je ze weggooien, tegen muren aanslaan of simpelweg naar je toe trekken en opeten. Dit opeten vult ook gelijk je health aan, dus het is aan te raden. Zoals we van uitgever Devolver Digital gewend zijn vliegt het pixelbloed je om de oren. Het vastgrijpen van een irritante vijand en deze schreeuwend tegen de grond blijven hameren is dan ook erg bevredigend. Het bracht mijn innerlijke sadist naar buiten. Carrion is wellicht mijn favoriete demo uit deze reeks.



Curious Expedition 2

De titel zegt eigenlijk alles. In dit spel is het aan jou de taak om een expeditie op te zetten. Jij beheert alles wat daar bij komt kijken. Wat voor personeel huur je in? Wat voor spullen neem je mee? Welke route moet je nemen en hoe ga je om met uitdagingen gaandeweg? Je moet perks, inventory en je reisgenoten allemaal beheren. In de demo had je bijvoorbeeld de taak om een gouden pyramide te vinden in een Azteeks-achtig land. Een groot deel van de gameplay is manouvreren over een landkaart terwijl je energie, routes en proviand nauwlettend in de gaten moet houden.

Jammer was wel dat de combat niet beschikbaar was in de demo. Deze wordt schijnbaar uitgevoerd met onder andere het rollen van dobbelstenen. Willekeur in gameplay is soms lastig, maar dit deed me vooral denken aan een D&D-sessie. Een groot deel is dus afhankelijk van geluk. Verder is de game vergelijkbaar met Darkest Dungeon, alleen dan een stuk minder grimmig. Ik verwacht dat je op deze manier vele unieke expedities kan uitvoeren. Curious Expedition 2 smaakte bij mij dus wel naar meer.



A Space for the Unbound

Dit is een spel van Indonesische makelij. A Space for the Unbound heeft eigenlijk één interessante centrale gimmick. Jij speelt als een jongen die een magisch boek in handen krijgt. Hierdoor kan hij in de geest kruipen van iedereen die hij tegenkomt. Dit bedoel ik dan ook letterlijk. Het brein van mensen wordt een level waar je doorheen kan lopen. Gaandeweg kom je ook vleesgeworden emoties tegen, een beetje vergelijkbaar met Pixar-film Inside Out.

Zo was er een meisje dat writer’s block had. Nadat je haar brein binnenging, ontdekte je dat ze faalangst had. In haar hoofd werd ze al door talloze mensen uitgelachen vanwege haar slechte werk. In het level kon ik die angst wegnemen, waardoor ze in de echte wereld de moed vond om verder te schrijven. Op deze manier wist A Space for the Unbound in korte tijd heftige onderwerpen aan te snijden zoals angststoornissen en kindermishandeling. Het einde wist me ook emotioneel te raken, waarna ik teleurgesteld was dat ik niet verder kon spelen.

Een proloog voor A Space for the Unbound is overigens nu gratis te spelen op Steam. Wat mij betreft is het zeker waardig om in de gaten te houden.