Sony heeft vandaag de PlayStation 5 officieel aangekondigd. Ook gaf de platformhouder meer informatie vrij over de controller. Tijd om alle nieuwtjes over de console even op een rijtje te zetten.

Er wordt al een tijd gespeculeerd over Sony’s nieuwe console en dat zal voorlopig nog wel even blijven. Toch willen we hier alleen de keiharde feiten met jullie delen.

Hardware feitjes PlayStation 5

Sony’s nieuwe console komt met behoorlijke hardware aan boord. De console maakt gebruik van de AMD Ryzen chip met 8 kernen, die onderdeel is van de Navi-collectie, dat Ray Tracing ondersteunt. Het is een aangepaste variant van de Radeon’s 7nm AMD Zen 2, een krachtige CPU, die later dit jaar op de markt gebracht wordt.

Een specifieke verbetering komt er ook in de vorm van een SSD in plaats van een HDD. De SSD zorgt er bijvoorbeeld voor dat het fast travellen in Spider-Man niet in 15 seconden, maar slechts 0,8 seconden gebeurd. De SSD komt dus van Samsung en is een SSD NVMe, waardoor laadtijden en het opstarten van de console aanzienlijk versneld worden.

Naast sneller laadtijden, zal ook het opstarten van de console sneller gebeuren en zal streamen nog soepeler moeten gaan. Mocht je bang zijn dat dit alles veel energie zal verbruiken, hoeven geen last te krijgen van klimaatstress. De console schijnt namelijk energiezuinig te zijn.

De console gaat 4K ondersteunen en dat zal later worden uitgebreid naar 8K. Dit is begrijpelijk aangezien 8K nog niet echt voet aan wal heeft en er alleen maar extreem dure tv’s van dit kaliber worden aangeboden.

Ook zal de disc drive van de console 4K Blu-Ray gaan ondersteunen, iets waar de PlayStation 4 Pro kritiek over kreeg, omdat Sony het daar achterwege liet. De fysieke versies van de game zullen op een Blu-Ray gebrand worden die 100GB opslag hebben.

DualShock 5

De controller krijgt dus haptische feedback, waardoor de ‘vibratie’ wordt vervangen. Spelers krijgen feedback op basis van de game die ze spelen. Dit voelen spelers tijdens het crashen van hun auto of het maken van een tackle in een voetbalgame.

Daarnaast zullen de controllers adaptieve triggers krijgen, wat inhoud dat ontwikkelaars de L2 en R2-knoppen kunnen instellen. Zo kunnen zij het accelereren van je voertuig of het aanspannen van je pijl en boog nog realistischer over laten komen.

De controller krijgt bovendien een verbeterde batterij en zal worden opgeladen met USB-C. De DualShock 5 weegt daardoor wel meer dan diens voorganger, maar nog steeds minder dan de Xbox One controller met batterijen.

Overigen functies PlayStation 5

Er is nog veel meer over de console te melden. Zo wordt het mogelijk om een bepaald gedeelte van een game te installeren (singleplayer/ multiplayer). Hierdoor hoef je niet eerst de hele game te installeren om te kunnen spelen, maar kun je ook een gedeelte spelen en dan de rest laten installeren.

Uiteraard gaat de nieuwe console van Sony PlayStation 4-games ondersteunen en lijkt het ons aannemelijk dat ook PlayStation Now van de partij is. Helemaal nu dit erg aantrekkelijk geprijsd is!

De console zal ook Virtual Reality ondersteunen. Dit gebeurd in eerste instantie door middel van de huidige PlayStation VR. Echter wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een draadloze verbeterde versie van de VR-bril.

De dev-kit waar eerder renders van online werden gezet, blijken bovendien echt te zijn. Dit betekent niet dat dit ook de versie is die wij onder onze tv zetten, maar dat de ontwikkelaars die console hebben staan!

Houd deze pagina goed in de gaten, want deze zullen we geregeld updaten! Uiteraard is dit nieuws ook gewoon op onze site te vinden! De PlayStation 5 verschijnt in het najaar van 2020 en zal ‘een aantrekkelijk prijskaartje’ hebben.

Bevestigde games tot nu toe

Er zijn nog niet heel veel games voor de PlayStation 5 aangekondigd, maar van deze games weten we zeker dat die naar Sony’s console komen: