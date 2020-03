IndieNation: Adam’s Venture: Origins

Triple A games geven vaak veel geld uit aan het promoten van hun game. Hierdoor komt de game vaker in het nieuws om de verkoop extra te stimuleren. Indie ontwikkelaars kunnen minder gebruik maken van deze middelen en besteden het geld vooral aan de game zelf. Daarom lichten wij af en toe een veelbelovende indie game uit, met deze keer Adam’s Venture: Origins.

Op zoek naar schatten

Adam’s Venture: Origins speelt zich af in de jaren 20. Adam en zijn partner Evelyn gaan op zoek naar de geheimen van Eden. Daarbij reizen ze grote delen van de wereld af op zoek naar aanwijzingen. Het verhaal wordt aan elkaar gelijmd door allerlei puzzels.

De game verscheen een aantal jaar geleden al voor andere consoles. De Nintendo Switch krijgt nu ook een echte schatzoekgame. Daar beschikt de Switch namelijk nog niet echt over. Hoewel het geen Uncharted of Tomb Raider gaat worden, oogt de game veelbelovend. De release is dit jaar, een precieze datum is nog niet bekend gemaakt.

Hebben jullie al ervaringen met Adam’s Venture: Origins? Laat het ons weten in de reacties.