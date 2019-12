De 10 beste games van 2019 volgens Boyd

In sommige jaren zie je bij iedereen dezelfde games in de top 10 lijstjes voorbij komen, in jaren zoals 2019 is dit weer niet het geval. Dit zijn in ieder geval de top 10 spellen uit 2019 waar ik het meeste van heb genoten, in een volgorde die gevoelsmatig elke dag weer veranderd. Herkennen jullie favorieten, of zijn jullie het er juist niet mee eens? Ik hoor het graag!

Do Not Feed the Monkeys

Wat, nog nooit van deze obscure indiegame gehoord? Ik ook niet sinds een maand geleden! Do Not Feed the Monkeys is een spel die draait om het ‘bekijken van aapjes’. Je hebt namelijk een app op jouw PC geïnstalleerd, die het mogelijk maakt om via camera’s bepaalde mensen te bespioneren. Is dit geheel vrijblijvend? Nee, dat zeker niet. Er zijn een aantal regels: je moet binnen een aantal dagen nieuwe ‘kooien’ (camera’s) erbij kopen, anders wordt je eruit geschopt. Je mag het aan niemand anders doorvertellen, anders lig je eruit. Tot slot de belangrijkste regel: DO NOT FEED THE MONKEYS. Oftewel, je mag de levens van de mensen op de camera’s niet beïnvloeden. Er is echter niemand die dit kan controleren. Gebruik jij je macht om mensen te helpen, mensen het leven zuur te maken, of om geld te verdienen via hen? Het is aan jou. Ondertussen moet je wel genoeg eten slapen, geld verdienen en de voordeur in de gaten houden….

Do Not Feed The Monkeys is geen perfect spel (er is veel herhaling, iets te weinig variatie en het is erg kort), maar het concept is zo geniaal dat ik niks anders kon doen dan het in mijn top 10 te gooien. Technisch gezien kwam de Steam variant vorig jaar uit, maar de Android-versie komt uit 2019 dus het is geen vals spelen!

Planet Zoo

Planet Zoo is simpelweg de moderne versie van de klassieker Zoo Tycoon. Het heeft zelfs dezelfde ontwikkelaars in het team zitten, wat je ook merkt aan sommige aspecten. Ik heb al veel uren in deze dierentuinsim zitten en het werkt enorm verslavend. De management kant zit goed in elkaar (uitgebreider dan Planet Coaster bijvoorbeeld) en de dieren zijn levendig, realistisch en leuk om naar te kijken en te verzorgen. De AI van jouw verzorgers en schoonmakers zijn af en toe niet al te best en heeft tot de nodige frustraties geleid, maar Frontier Developments staat dichtbij de community en luistert goed naar de feedback, wat weer terug is te zien in de updates en patches. Het is in ieder geval een waardige opvolger van Zoo Tycoon en mogelijk de beste dierentuinsim die ik ooit gespeeld heb.

Beat Saber

Beat Saber is hét spel dat ik noem als ik het over plezier met VR heb. Het spel is intens, leuk én verslavend. Je kan het ’t beste vergelijken met Guitar Hero, maar dan met een VR headset en Move-controllers in je hand. In 2018 verscheen het spel al op de PSVR, maar in 2019 kwam Beat Saber ook naar Steam. De muziek is wild en de bewegingen die je moet maken zijn nóg wilder. Fantastisch spel als introductie tot VR en absoluut een must-have, ook voor degene met een PC VR bril!

The Outer Worlds

The Outer Worlds is de Bethesda-game die Bethesda niet heeft uitgebracht. Obsidian heeft een open world RPG uitgebracht waar de oude Bethesda fans naar snakten. Het spel is nog het beste te vergelijken met Fallout: New Vegas en dat is een behoorlijk compliment. Ik heb erg genoten van dit spel, net als mijn collega Rogier. Lees zijn review om te begrijpen waarom dit in mijn top 10 staat!

Total War: Three Kingdoms

Total War heeft het de afgelopen jaren niet altijd even goed gedaan, maar met Three Kingdoms zijn ze weer ‘back on track’. Lees mijn review om te begrijpen wat ik er zo goed aan vindt. Een waardige titel voor in mijn top 10!

Fire Emblem: Three Houses

Hoewel ik in mijn review niet alleen maar lovend was over deze titel, kon ik niet stoppen met het spelen van Fire Emblem: Three Houses. Een erg goede RPG met een aantal gebreken, die mij na een wat langere tijd niet meer zo storen.

Resident Evil 2

Dit is hoe je een remake maakt; respect naar het origineel, maar anders genoeg om het een eigen gezicht te geven. Resident Evil 2 is niet alleen een fantastische remake, maar ook een fantastisch spel op zichzelf. Horror, spanning en sensatie maken dit spel mijn favoriete horrorspel van 2019!

Tom Clancy’s The Division 2

Dit is hoe het eerste deel van The Division had moeten zijn. Ik heb ontzettend veel plezier gehad met dit spel, vooral in co-op. Het spel is een grote verbetering op het eerste deel en brengt meer variatie én plezier in de mix. Lees de review van Rogier en ik als je meer wil weten!

Zelda: A Link’s Awakening

Twee remakes in deze lijst? Heidens! Ik kan het echter niet laten om dit spel hoog in mijn top 10 te zetten. De muziek, de graphics én de gameplay hebben mij van punt A naar punt Z betoverd. Natuurlijk is het spel niet perfect, maar het bracht mij helemaal terug naar mijn jeugd en heeft een glimlach op mijn permanente grimas kunnen tonen. Lees de review van Rogier, want zijn mening komt 100% overeen met die van mij!

Death Stranding

Mijn absolute nummer 1 van dit jaar, al begrijp ik dat niet iedereen die dit zal vinden. Uniek, fantastisch en ongelooflijk boeiend; Kojima heeft een meesterwerk neergezet. Het zal niet in iedereen z’n straatje vallen en het zal niet iedereen in z’n greep nemen, maar Death Stranding heeft mij totaal ingepakt met zijn unieke stijl, humor en gameplay. Hopelijk zal Kojima nog jarenlang dergelijke unieke spellen op de markt brengen!