De 10 beste games van 2019 volgens Rogier

Het is weer zo ver! De tijd van het toewensen van geluk en fijne dagen. De tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar en de tijd van goede voornemens. Zelf vond ik het een superjaar op gamegebied. Dus bij deze wil ik graag delen van welke games ik het meeste genoten heb het afgelopen jaar!

Destiny 2: Shadowkeep

Niet helemaal een nieuwe game natuurlijk, maar met genoeg content voor uren plezier vind ik ‘m zeker wel waardig genoeg voor dit lijstje. De Shadowkeep DLC is een toffe toevoeging aan het geheel. Opnieuw weet de extra content precies genoeg toe te voegen om de game weer voor langere tijd interessant te houden. Opnieuw terug naar de maan was een genot en alle uitdagingen hebben frustratie en voldoening gezorgd. Vooral als co-op titel deed ie het erg goed! Samen met Boyd heb ik een review geschreven en zoals je daarin kunt lezen, waren we erg tevreden.

The Outer Worlds

Als RPG-fan kan deze natuurlijk niet ontbreken. Een sci-fi shooter á la Fallout ? Gemaakt door Obsidian Entertainment ?! Ik was direct verkocht. Van begin tot het einde, wat iets korter was dan gehoopt, heb ik met veel plezier planeter verkend. Banden met m’n crew zijn opgebouwd en werelden zijn gered. Toevallig is er laatst ook nog aangekondigd dat het verhaal volgend jaar een uitbreiding krijgt in de vorm van DLC dus mijn geluk kan al niet meer op!

World of Warcraft Classic

Een aantal blizzcons geleden werd aangekondigd dat Blizzard een van de eerste versie van top-MMO World of Warcraft opnieuw zou uitbrengen in al diens glorie. Jarenlang hoorde we hier niks van maar afgelopen augustus was het zover. Alsof het 2004 was zat ik achter m’n PC te vloeken op de uitdagingen die Azeroth me voorschotelde. Nog steeds wordt de game onwijs veel gespeeld en met honderdduizenden teruggekeerde spelers is het dan ook wel een daverend succes te noemen. Maakt het uren wachten in de login queue helemaal waard!

The Division 2

Nóg een coöperatieve shooter, jazeker. Het vervolg op Ubisofts actiegame is eigenlijk hoe het eerste deel had moeten zijn. Ubisoft heeft goed naar z’n fans geluisterd. Fouten die we in het eerste deel zagen waren nu opgelost en de game was oprecht vet. Opnieuw heb ik samen met collega Boyd de game gespeeld en hebben we een mooi stukkie tekst geschreven. De straten van Washington bezoeken met een fel zonnetje op de achtergrond was genieten, ondanks de vele kogels die om de oren vlogen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Een hoop nieuwe Star Wars-content dit jaar; de laatste film in de Skywalker saga, een nieuwe serie én een nieuwe game. Ik had het geluk dat ik een stuk mocht schrijven over de laatstgenoemde. En wat was ik tevreden. EA heeft Battlefront 2 weer behoorlijk op het juiste pad gekregen maar Fallen Order overtreft dit groots. De game zat onwijs goed in elkaar, bood een hoop uitdaging en is visueel een pareltje. Op avontuur gaan op de oude en nieuwe planeten was een groot genot en hoop ook dat ze deze game in de toekomst nog van extra content gaan voorzien.

Pokémon Shield

Zeker niet het beste deel in de serie en zeker niet mijn favoriete Pokémon game. En tóch staat ie in het lijstje met m’n favoriete games van dit jaar. Ik heb me namelijk onwijs goed vermaakt met deze eerste core-Pokémon game voor de Switch. De nieuwe generatie monsters deden me weer voelen als een kleine knaap die ze allemaal wil hebben en dit is iets wat ik graag ervaar tijdens het spelen van Pokémon. Zojuist ook begonnen met de moeilijkere variant waar ik vorige week nog een artikel over heb geschreven!

Sekiro: Shadows Die Twice

Een lekkere uitdagende game maakt mij altijd wel gelukkig. Het niveau van bloeddruk de pan uit laten reizen en controllers nét niet weggooien zijn wel zaken die ik verwacht bij een game. Tenminste, bij een game van From Software. Deze nieuwste aanwinst in het ‘Soulsborne’ genre brengt een Japans tintje met zich mee, meer focus op het ontwijken van aanvallen en een nieuw moeilijkheidsgraad waar ik angstig van werd. Een terecht Game of the Year-winnaar!

Code Vein

Deze mag ook zeker thuis in het rijtje met moeilijke games. Code Vein is een mooie combinatie van de moeilijke gameplay die we kennen uit Dark Souls en Seikiro en Anime. De over-de-top outfits en wapens die voorbij komen zijn kenmerkend Japans, wat zorgt voor spectaculaire bazen, omgevingen en vijanden. Zoals ik bij Seikiro ook aangaf, krijg ik graag een bloeddrukmeter geleverd bij m’n games en oh boy, die zat er zeker bij.

Greedfall

Een absolute verassing voor mij. Totdat de game was uitgekomen had ik er eigenlijk nog helemaal niet van gehoord. De game won echter zo snel populariteit dat ik er niet omheen kon. Gelukkig maar! Ik ben op de PC met de game begonnen en was direct fan. Deze RPG in een soort opkomende Victoriaanse setting viel meteen in de smaak en ik zat er helemaal in. Greedfall bracht een toffe combi van tactiek en snelle actie met een vet verhaal, waardoor deze zeker niet op m’n lijstje mag ontbreken.

The Legend of Zelda: Links Awakening

Mijn lijst met games zal zeker niet in een ‘top 10’ formaat worden geschreven, maar als dit wel het geval was dan zou Links Awakening bovenaan staan. Als Zelda-fan kon deze sowieso niet ontbreken natuurlijk. Een fantastische remake van het origineel waar ik dan ook een hoog cijfer voor heb gegeven. Het is een ode aan het origineel op de gameboy waar menig knul en knullin mee zijn opgegroeid en de nostalgische waarde lag dan ook erg hoog. Wat mij betreft krijgen we meer remakes in de Zelda-franchise, mits ze natuurlijk net zo tof zijn.