Column-nation: Is de onthulling van de Xbox Series X niet merkwaardig?!

Microsoft onthulde tijdens de Game Awards de Xbox Series X. Ik ben eigenlijk niet opgebleven om de Game Awards te kijken, maar knipperde toch drie keer met mijn ogen toen ik dit ’s ochtends zag.

De onthulling gebeurde in een anderhalf minuten durende trailer die de console en diens controller liet zien. Ook kregen we later nog Sanua’s Saga: Hellblade II te zien, maar daarmee was het ook wel weer gedaan. Het is een heel opmerkelijke zet van Microsoft. Echter kunnen er een aantal factoren zijn die hebben geleid tot de onthulling van de console.

Druk van de ketel bij Microsoft

Met al de afbeeldingen die van de PlayStation 5 en informatie over de SSD die er lekte, kan Microsoft hebben besloten om even wat tegengas te geven. Tijdens de onthulling van de huidige consoles was Sony namelijk de eerste die liet weten wat we van de PlayStation 4 konden verwachten en welke games er aan zaten te komen. Microsoft heeft nu dus al de console onthuld en lijkt dus de bal bij Sony te hebben gelegd.

Toch blijft het een opmerkelijke keuze om dit niet tijdens het X019 event te doen, samen met de grootste Xbox-fans, maar tijdens de Game Awards. Al is dat natuurlijk wel weer een goed publiek, aangezien er bij een X019 event alleen het publiek komt waarvan het grootste gedeelte je producten toch wel gaat kopen. Toch klinkt het logischer om zo’n unicum met je eigen fans te vieren dan ‘ff tijdens de Game Awards’ en er voor de rest niet al te veel over laten horen. Dit deed men na de Xbox One onthulling ook al een beetje en gaf destijds Digital Foundry de scoop met meer informatie over de console. Nu lijkt dat overigens Gamespot te worden.

Echter verwacht ik begin volgend jaar nog wel een eigen event van Microsoft waarin men meer over de console gaat delen. Het gebeurde bij de Xbox One in mei, net voor de E3 en eigenlijk zie ik dit nog wel een keer gebeuren. Dan kunnen ze daar de prijs, releasedatum en eerste teasers vrijgeven en tijdens de E3 knallen met grootste aankondigingen.

Overcompensatie?!

Microsoft heeft na het ‘mislukken’ (er zijn naar schatting toch ruim 40 miljoen Xbox One-consoles verkocht) van deze generatie toch een hoop te bewijzen. Het feit dat ze niet Sony konden opboksen heeft niet alleen te maken met de miscommunicatie voor de lancering, maar voornamelijk voor het gebrek van goede first party content. Je kunt wel 100 keer roepen dat je de sterkste console ooit hebt, maar als er geen exclusives zijn die het tegen die van Sony op kunnen nemen, gaan die consumenten ook niet jouw hardware in huis halen.

Misschien willen ze wel een teken van vertrouwen geven door het allemaal net iets eerder en net iets anders aan te pakken. Ik kan me niet voorstellen dat de bazen bij Microsoft geen discussie hebben gevoerd, voordat deze beslissing werd genomen, maar zo voelt het nu op dit moment wel. Alleen had ik dan toch wel iets van een teaser vrijgegeven, want dan hadden er toch meer mensen gekeken?

Erg vreemde timing

Dit gevoel krijg ik voornamelijk door de timing van de onthulling. Immers worden in deze weken de kerstaankopen gedaan en kan ik me voorstellen dat consumenten nu liever een jaar wachten op de volgende Xbox dan nu nog even een Xbox One te kopen, waarvoor eigenlijk niet echt meer grote titels voor zullen verschijnen.

Wellicht dat het juist iets is wat Microsoft heeft meegenomen in hun beslissing. Immers zijn de verkopen van beide consoles al ligt aan het stagneren, wat komt door de komst van nieuwe consoles. De Xbox One is niet geworden wat Microsoft ervan gehoopt had en het wordt blijkbaar tijd om vooruit te gaan kijken?!

Miscommunicatie begint blijkbaar nu al?

Nu we een paar weken na de onthulling zijn, komt Microsoft ook nog eens met het nieuws dat de console geen Xbox Series X gaat heten, maar gewoon Xbox. Ik kan me voorstellen dat er bij ouders, die zelf niet gamen verwarring kan ontstaan als ze moeten kiezen tussen een Xbox One X en een Xbox Series X, maar waarom nu weer gewoon Xbox? Wat dat betreft heeft Microsoft nooit echt logisch gehandeld. Denk maar eens aan de vele versies van Windows die eerst jaargetallen kreeg toen namen en later weer cijfers.

Wat denken vinden jullie van de onthulling van de nieuwe Xbox (Series X)? Kijken jullie uit naar de console?!