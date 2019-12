Column-Nation: Uitgevers mogen wel meer knallen op de Switch

Het valt me op dat de Nintendo Switch qua verkopen de Xbox One (mogelijk) passeert, maar dat veel uitgevers de console nog iets te vaak links laten liggen.

Ports van oude games

Het is natuurlijk erg gaaf dat er al veel uitgevers het mogelijk maken dat er ports van oudere games naar de hybride console worden gebracht. Wie had er een jaar of vijf geloofd dat er een Witcher game naar een Nintendo console zou komen? Of een Skyrim in handheldformaat? Bethesda is overigens een van de weinige uitgevers die zoveel mogelijk van hun games naar de console van Nintendo brengt.

Wat dat betreft mogen uitgevers hier nog wel mee doorgaan, maar ik hoop dat ze dan ook kijken naar de games die niet voor de Nintendo Switch komen. Ik mis bijvoorbeeld nog een goede racegame als Project Cars, maar ook de arcade racegames als Need for Speed. Als er dan toch nog wat ports van oudere games komen, zijn dat wel twee games die ik er graag op zou willen spelen. Om de top drie af te maken, zou ik door het dolle gaan als Apex Legends naar de Switch zou komen!

Nieuwere games

Toch vind ik het allemaal wel erg makkelijk. Ik wil er niet over klagen, maar ik zou graag wat meer games willen zien die exclusief voor de Switch worden gemaakt. Hoe vet zou het bijvoorbeeld zijn als we een Call of Duty of een Battlefield op de Nintendo Switch krijgen?

Immers is het ontwikkelen voor de Switch niet meer zo risicovol als dat voor de Wii U was. Daarvoor had EA ons als een een Battlefield beloofd, maar die is er helaas nooit van gekomen. Aan de andere kant is het denk ik ook een kwestie van hoe Nintendo omgaat met hun partners. Als ze nou net zo samen zouden werken als een Sony dat met hun uitgevers, maar ook de indie studio’s doen, lijkt het me toch dat er veel meer mogelijk is. Wellicht moeten ze dan af en toe met wat geld en resources gaan rondsmijten, maar dan krijg je er toch alleen maar meer fans en meer potentiële klanten bij.

Nintendo kan het namelijk niet allemaal in hun eentje doen, zoals Sony en Microsoft dat ook niet kunnen. Je kunt niet al je fans verblijden met alleen maar exclusives. Ik heb bijvoorbeeld nog geen een port voor de Switch gekocht. Meestal omdat ik de games die ervoor verschijnen al gespeeld hebt en niet de moeite waard vond om nog eens te spelen. Al staat the Witcher 3 toch nog stiekem op mijn lijstje met games die ik gespeeld wil hebben op Nintendo’s console.

Ik hoop dat Nintendo in 2020 meer gaat investeren in third party ontwikkelaars, zodat games als FIFA niet meer aan hoeven voelen als een gedowngraded versie van die op de krachtigere consoles. Dat er misschien wel mogelijkheden worden gevonden om bijvoorbeeld een PES naar de console te krijgen of dat er door grote uitgevers games exclusief voor een Nintendo console worden gemaakt.