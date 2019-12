Er wordt de laatste tijd gespeculeerd dat Sony bij de lancering van de PlayStation 5 geen exclusives heeft. Dat klinkt toch als lariekoek?!

Het gebeurt helaas minder vaak dan ik zo willen doen, maar op dit gerucht wil ik toch even dieper ingaan. Er wordt namelijk in de wandelgangen geroddeld over de launch van de PlayStation 5. Om specifieker te zijn het ontbreken van exclusives tijdens deze periode.

Sony heeft in het verleden, zij het niet altijd even sterke, launchgames gehad bij hun nieuwe generatie consoles. Deze generatie was dat Killzone: Shadowfall en vorige generatie was dat Resistance. Nu Sony deze generatie zo gedomineerd heeft met hun exclusives kan me haast niet indenken dat ze bij de volgende alleen de focus leggen op de ‘geüpgradet versies’ van de PlayStation 4-exclusives. Immers heeft het grootste gedeelte van hun markt (de PlayStation 4-eigenaren) deze games al in huis en zullen die games ongetwijfeld nog een kans willen geven door de upgrade, maar dat is niet genoeg om ze te overtuigen een PlayStation 5 in huis te halen.

Deze console heeft namelijk net zulke goede games nodig. Ja we willen een God of War 2, een sequel op Spider-Man en Horizon Zero Dawn. Ik weet ook wel dat (niet al) deze games al bij de lancering kunnen verschijnen, maar Sony heeft met Microsoft wel een concurrent die hen het vuur op de schenen kan zetten. Microsoft heeft immers al een puntje voor met de Xbox Game Pass, die veel meer te bieden heeft dan PlayStation Now en nog voordeliger is. Daarnaast biedt de backwards compatibility functie al iets wat Sony blijkbaar niet direct kan geven. Kortom de exclusives zullen ongetwijfeld de console in huis gaan halen.

Wat bepaalt jullie keuze voor nieuwe hardware?

Ik ben dan ook benieuwd hoeveel van onze lezers (ja, jullie dus) een PlayStation 5 gaan kopen met het idee dat daar toch de opvolgers van hun favoriete games op verschijnt. Of kopen jullie juist een console omdat jullie trouw zijn aan een merk? Laat ons vooral weten wat voor jullie doorslaggevend is bij de keuze voor een nieuwe console!