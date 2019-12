Column-Nation: Kan Nintendo in 2020 stand houden?!

Nintendo kent met de Switch een behoorlijk succes. Blijkbaar weet de hybride console iets te geven wat gamers graag zien. Toch hoop ik dat Nintendo zich ook volgend jaar zich staande weet te houden!

Exclusives

Nintendo consoles koop ik (en vele met mij) voor de first party games. Nintendo games zijn niet alleen altijd van hoogstaande kwaliteit, maar geven je een soort vermaak die andere ontwikkelaars niet vaak geven of misschien welt niet kunnen geven. Als een andere ontwikkelaar iets doet wat op games van Nintendo lijkt, worden deze vaak vergeleken en trekken zij vaak aan het kortste eind. Er is immers niet voor niets een Metroidvania genre.

Ik ben dan ook benieuwd hoe Nintendo het succes van de Switch gaat uitbreiden met nieuwe games. Niet alleen bestaande IP hebben bewezen een succes op de console te kunnen worden. Ook games als Astral Chain worden erg goed ontvangen door critici en gamers.

Wat dat betreft, mag Nintendo aan de ene kant wat meer risico durven te nemen, maar aan de andere kant wil ik graag ook juist zien dat ze verder gaan met bestaande IP. We wachten immers al jaren op een nieuwe F-Zero of een nieuwe Metroid. Al geven ze ons, in dat laatste geval, een remake van de trilogie waar zo vaak over gesproken is.

Echter heeft Nintendo eerder al laten zien dat ze met nieuwe IP ook flink kunnen scoren. Dan denk ik in eerste instantie aan Splatoon. Van het eerste deel werden bijna 5 miljoen exemplaren verkocht, terwijl er ‘slechts’ 13,5 miljoen Wii U-consoles over de toonbank gingen. Dus ruim één op de drie eigenaren van de console hebben ook die game gekocht.

Ook het tweede deel werd een enorm succes, mede door de sterkere verkopen van de console. Van de game zijn nu al bijna 10 miljoen exemplaren verkocht. Het moge wel duidelijk zijn dat Nintendo echt wel weet hoe het nieuwe games moet maken.

Nieuwe consoles

Toch wordt het voor Nintendo wel moeilijker om de concurrentie bij te houden. De huidige console kan al niet op tegen de kracht van de huidige generatie consoles en moet het vaak doen met ports van oudere games. Het wordt denk ook steeds moeilijker voor andere ontwikkelaars om voor de Switch te ontwikkelen, aangezien dit steeds meer resources en personeel gaat kosten.

Daarbij zorgt nieuwe generatie consoles altijd voor een dipje in de verkoop van games. Immers moet iedereen sparen voor nieuwe hardware en worden games niet zo snel meer vanaf de eerste dag gekocht. Bovendien wacht ons in 2020 al een hoop AAA-geweld.

Nintendo moet dus van goede huizen komen om een gepast antwoord te hebben. Wellicht dat ze ons wel weten te verrassen met een aantal grootse exclusives of misschien wel een prijsdaling voor een aantal first party games. Immers blijven de prijzen van de games van Nintendo over het algemeen vrijwel gelijk (de volle mep).

Daarnaast lijkt de Switch Lite voor een boost weten te zorgen en is er al een geüpgradet versie van de standaard Switch op de markt gekomen. Wellicht dat een pro-variant van de console ervoor kan zorgen dat het gat met de concurrentie niet zo groot wordt en dat de huidige ervaring met de console alleen maar beter wordt.

Wat denken jullie dat Nintendo moet doen om de stijgende lijn vast te houden? Of denk je dat ze niet heel veel hoeven te doen?