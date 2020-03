Column-nation: Zijn Battle Passes niet erger dan microtransacties?

Het komt steeds vaker voor dat games DLC/ microtransacties laten vallen, maar met Battle Passes komen. Echter zijn deze naar mijn mening erger dan hetgeen zij proberen te vervangen.

De laatste tijd merk ik dat ik soms wat vrije tijd heb, maar niet genoeg tijd om een console aan te zetten en een game te gaan spelen. Althans dat denk ik vaak en beland ik vaak alsnog later op bed dan gepland, maar dat is het punt niet. In die tijd speel ik vaak een game als PUBG of Call of Duty op mijn mobile of heel soms pak ik dan toch de Switch om daar Fortnite op te spelen.

Het valt me de laatste tijd vaker op (begint me eigenlijk te irriteren) hoe die Battle Passes worden gepromoot in die games. Zodra je de game opstart, wordt je scherm overspoeld met berichten die irritanter zijn dan die pop-up vensters die je vroeger had en weg moest klikken voor je verder kon. Heb je het allemaal weggewerkt, staan er vervolgens overal in je menu uitroeptekens.

Als er een ding is waar ik niet tegen kan, is het wel van die tekens die aangeven dat je wat hebt vrijgespeeld, maar je dan vervolgens moet zoeken wat het nou eigenlijk is. Dit komt voornamelijk doordat je al even snel die ‘promotieberichten’ hebt weggeklikt, maar in mijn geval omdat ik er niet om vraag. Het interesseert met namelijk niet veel of mijn wapen de officiële kleur heeft of paars-oranje met rode vlammen. Al komen er soms wel mooie combinaties voorbij interesseert het mij toch niet genoeg om de portemonnee te trekken.

Vervolgens verschijnen er continu berichten wanneer je voldoet aan een opdracht en je krijgt een bepaald item/ credits, maar omdat je de Battle Pass niet hebt, loop je een groot aantal items/ credits mis. De items die je wel vrijgespeeld hebt, zorgen daarentegen weer voor de bekende (uitroep)tekens in het menu. Waardoor ik toch weer even geneigd ben om te kijken wat er verandert is, alleen al om die tekens weg te werken.

Echter ben ik misschien wel te sceptisch hierover, want ik had nooit verwacht dat er zo ongelofelijk veel geld omgaat in het kopen van cosmetische items. Immers draaide games als Fortnite jaarlijks een miljardenomzet en dat alleen omdat er leuke skins zijn of nieuwe kleuren voor je wapens en ga zo maar even door.

Ik kan me best voorstellen als je hier wel gevoelig voor bent dat je dan toch maar voor die ‘paar euro’ de portemonnee trekt en een Battle Pass aanschaft. Dit is immers een goedkopere manier om veel items vrij te spelen en vaak ‘krijg’ je er nog in-game valuta bij om andere dingen te kopen. Helemaal doordat er steeds wordt gewezen op hetgeen je mist als je de Battle Pass niet aanschaft. Je wordt er immers toch keer op keer mee geconfronteerd en als dan toch een keer dat ene item voorbij komt dat je eigenlijk wilde hebben, zul je later misschien wel balen dat je het toch niet hebt aangeschaft.

Op dat gevoel lijken de diverse ontwikkelaars in te spelen. Zoals ook bij Call of Duty Modern Warfare, waar je naast cosmetische items ook badgets kan krijgen voor tijdelijke XP-boost en dergelijke. Ik vind dit eigenlijk nog irritanter dan de microtransacties die vaak niet zo massaal aanwezig zijn.

Onlangs betrapte ik me er dan ook bijna op om toch een Battle Pass voor Fortnite aan te schaffen. Mijn personage heeft namelijk nog steeds een kerstoutfit aan en de Harley Quinn skin was toch wel heel moeilijk om te laten liggen. Toch was ik uiteindelijk te besluiteloos, waardoor het me ontgaan is. Toch zie ik mezelf in een andere game (Apex Legends) nog wel geld investeren. Immers speel ik naast deze game nog zoveel andere games dat ik het gewoon niet meer kan bijhouden al de personages te ontgrendelen. Bovendien ben ik ook gewoon niet zo goed/ speel ik de game voornamelijk met randoms waardoor het wel een paar maanden kan duren voordat ik een personage kan vrijspelen. Wat dat betreft pakt deze game het voor mij dan nog enigszins goed aan, want de personages zitten namelijk niet vast aan de Battle Pass. Of in ieder geval nog niet..