Column-nation: Microsoft kan wel eens een grote slag slaan

Microsoft heeft deze generatie al lang als verloren beschouwd. Dat wil niet zeggen dat ze bij de volgende generatie weleens sterker dan ooit terug kunnen komen.

Ondanks dat deze generatie eigenlijk vanaf de aankondiging niet wist te overtuigen, heeft Microsoft de blauwdrukken voor de volgende generatie kunnen maken. Zo heeft het bedrijf Xbox Game Pass doorgevoerd en moet ik toegeven dat dit wel erg goed werkt. Voor 10 euro per maand kun je een hele waslijst aan games spelen en als je er nog 5 euro per maand bij doet, kun je ook nog de multiplayer van deze games uitproberen.

Het is natuurlijk wel zo dat je deze games nooit tot je bezit horen, maar het is natuurlijk wel ideaal om ze eerst even te proberen. Of gewoon lekker om uit te spelen en daarna weer verder te gaan met andere games. Immers heb je niet meer het concept dat je een game voor de volledige mep koopt, het uitspeelt en het daarna weer verkoopt/ inlevert voor korting op de volgende game. Tenzij je natuurlijk een verzamelaar bent, maar dat is weer een ander verhaal.

Aantrekken van talent

Daarnaast heeft de platformhouder tijdens deze generatie ook niet stilgezeten. Inmiddels kent Microsoft Game Studios 15 ontwikkelaars, die op dit moment allemaal bezig zijn voor de Xbox Series X. Het wordt erg interessant om te zien wie welke games in ontwikkeling heeft. Zo zou Playground Games bezig zijn met een nieuwe Fable en lijkt het me meer dan logisch dat Turn 10 games bezig is met een Forza-game voor bij de lancering.

Met Obsidian heeft Microsoft ook nog eens een grote RPG-ontwikkelaar in huis en dat is toch wel iets wat Phil Spencer al langere tijd wilden maken. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met de ontwikkelaars, maar we weten van twee games zeker dat die naar de nieuwe Xbox zullen komen, namelijk Halo Infinite en Senua’s Saga: Hellblade 2. Het ziet er in ieder geval erg goed uit qua first party content. Echter hopen we natuurlijk dat naast alle bekende franchises we ook verrast gaan worden door nieuwe IP!

Twee verschillende consoles?

Dit punt is misschien nog wel een beetje speculeren, maar er wordt al meer dan één jaar geroddeld over de mogelijkheid dat de volgende generatie Xbox in twee modellen komt. De eerste is degene die ze tijdens de Game Awards onthulde en de andere is de minder krachtige, diskloze versie die onder de codenaam ‘Lockheart’ door het leven gaat.

In mijn ogen heeft Microsoft een beetje olie op het vuur gegooid door de nieuwe Xbox de naam Xbox ‘Series X’ te geven. Series X staat namelijk voor het model en lijkt dus aan te geven dat er meerdere modellen komen. Bovendien heeft Microsoft al met de Xbox One kunnen testen hoe een diskloze console het op de markt doet.

Microsoft moet vlammen dit jaar

Ondanks dat ik verwacht dat Microsoft sterker begint bij de volgende generatie consoles verwacht ik nog niet meteen dat iedereen zo maar even overstapt. Degene die de PlayStation 4 als favoriete console hebben bestempeld, weten inmiddels wat er zoal te verwachten valt bij de PlayStation 5. Opvolgers van Spider-Man, Horizon Zero Dawn en God of War lonken en Microsoft moet nog maar eens met een gepast antwoord komen. Immers hebben games als Gears of War, Halo en Forza (Horizon) niet genoeg tegengas kunnen geven.

Bovendien heeft Microsoft ook nog eens een concurrent aan zichzelf. Immers verschijnen alle Xbox first party games ook op de pc en waarom zou je een dure console halen als je deze games ook op je pc kunt spelen. Maar goed, dat is weer voer voor een andere column.

Microsoft moet gewoon laten zien dat ze geleerd heeft van deze generatie en meteen vanaf de onthulling van de console knallen met goede games, unieke features en laten zien dat ze altijd naar de community blijven luisteren.