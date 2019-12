Column-Nation: Meer gamen minder wachten!

De volgende generatie consoles gaat iets geven waar we eigenlijk al jaren op wachten. Letterlijk wachten!

De volwassenen onder ons kunnen zich in het volgende vast herkennen. Je denkt op een vrije middag/ avond even te kunnen gamen. Nadat je gewerkt heb, gegeten, afgewassen plof je met de controller in je hand op de bank. Je hebt net een paar uurtjes vrij en je hebt de hele dag al een game in je hoofd die je zeker weten gaat spelen.

Echter wanneer je jouw console/ pc aanzet, krijg je eerst een melding dat de systeem software van de console geüpdatet moet worden. Oké die paar minuutjes wachten is geen probleem, maar dan komt er nog een gigantische update voor de game zelf. Vooral bij multiplayer games verbaas ik me af en toe hoe groot die updates zijn! Een paar GB voor een map en wat verbeteringen kijk ik tegenwoordig niet meer van op.

Ondanks dat je console stand-by heeft gestaan en de meeste updates wel heeft gedownload, blijkt net voor die ene game de update niet binnen of dat hij net pas online staat. Of dat je gewoonweg geen genoeg vrije ruimte meer hebt op je harde schijf… Je weet doordat je eigenlijk niet zo heel veel tijd hebt en je ’s ochtends weer vroeg op moet dat het hem niet meer gaat worden. Uiteindelijk wordt de avond niet ingevuld door de game die je wilde spelen, maar door een game waar je eigenlijk op dat moment niet zit te wachten of je besluit om dan maar die ene serie te gaan kijken, zodat je een andere avond alsnog je game kunt spelen.

Gaan SSD’s het verschil maken?

Goed, als je dit ervaren hebt, snap je wel de frustratie. Immers heb je al weinig tijd om te gamen en dan spendeer je hem vervolgens ook nog niet eens zoals je zou willen. Het ziet er naar uit dat we daar bij de volgende generatie consoles een stuk minder last van gaan hebben.

Dit komt doordat er voor het eerst gebruik gemaakt gaat worden van NVMe SSD, waardoor niet alleen laadtijden sneller worden, maar ook de console sneller wordt opgestart. Hopelijk zorgt dit systeem er dan ook voor dat we niet steeds/ lang moeten wachten op updates die geïnstalleerd moeten worden.

Meerdere games stand-by?!

Een feature die bij deze generatie al erg welkom was, is de mogelijkheid om games te hervatten nadat je console op stand-by gezet is. Niet meer de ‘ellelange’ laadtijden voordat je het verhaal kunt hervatten en je weer eerst tegen laadschermen kijkt. Nee, gewoon verder gaan waar je gebleven was.

Microsoft heeft inmiddels laten weten dat er bij de Xbox Series X dus een feature komt, waarbij dit voor meerdere games kan. Dat is toch geweldig?!

Ik zie het al helemaal gebeuren dat je in de achtergrond een paar games hebt draaien die je aan het spelen bent, maar door tijdgebrek steeds niet verder mee komt. Hierdoor wordt de stap om ze alsnog even verder te gaan spelen een stuk kleiner. Althans ik denk dat het gaat gebeuren..

Ik ben in ieder geval enthousiast om te zien dat er steeds meer manieren worden gevonden om meer tijd voor gamen vrij te maken en minder voor het bekijken van laadschermen en dergelijke. Herkennen jullie jezelf hier in?