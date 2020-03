Column-Nation: “Ik weet niet wat een terraflop is”

Google, Sony en Microsoft roepen trots hoeveel terraflops hun apparaat heeft, ik had er voor deze consoles nog nooit van gehoord. #evenlekkernietovercorona

Waarschijnlijk (zoals meestal het geval is) ligt het aan mij, maar het praatje van Mark Cerny afgelopen week over alle specs en dergelijke van de PlayStation 5 was veel te technisch voor mij. Ik ben een console-gamer, dat heeft een reden. Die reden is heel simpel, ik kan en wil geen PC bouwen, daarom neem ik genoegen met de ‘goed genoeg’-kwaliteit van een console. Zelfben ik iemand die gaat naar waar de betere games zijn, en waar mijn vrienden spelen. Zo ben ik van Xbox 360 naar PlayStation 4 gegaan en met een beetje geluk naar zowel Xbox Series X en PlayStation 5.

Waar het mij meer om gaat is de afstand tussen ontwikkelaar en gebruiker. Als ik om mij heen kijk zijn de meeste gamers die ik ken jongens die alleen FIFA of Call of Duty spelen. De jongeren (m’n neefjes) willen zich nog wel wagen aan Fortnite of een andere battle royale en hier en daar zijn er spelers die 1 game helemaal tot zijn uiterste drijven (denk aan The Division 2, GTA V en Destiny). Al die spelers hebben doorgaans geen idee wat er allemaal onder de motorkap van hun console zit, daar heb je PC spelers voor.

‘Goed genoeg’

Zelf ben ik helemaal van het principe dat iets gewoon goed genoeg moet zijn, en niet te veel moet kosten. Daarom heb ik een PSVR, de kwaliteit is niet hoog, maar het gemak is hoog. Hoe het werkt en wat die allemaal kan? Geen idee. Ik weet dat ie goed genoeg is om Beat Saber te spelen, en dat maakt mij gelukkig. Hetzelfde met graphics, mijn Nintendo Switch heeft een fantastisch balans tussen graphics en gebruikersgemak. Wil je kunnen gamen in een vliegtuig, maar niet op je telefoon? Dan is een Switch goed genoeg en je hebt er nog steeds geweldige games voor!

Natuurlijk wil ook ik wel een hoop verbeteringen zien voor de volgende generatie, maar het maakt me niet zoveel uit wat die verbeteringen zijn. De hoeveelheid terraflops is er daar niet eentje van. Ik wil mooiere, grotere games met meer vrijheid en zo min mogelijk naar laadschermen hoeven te kijken. Dat wachten doen we al genoeg in het ‘echte leven’, daarvoor zetten we niet een game aan.

Wat dan wel?!

Nou heel simpel, ik wil maar 3 dingen nu weten, alle andere dingen kunnen later wel. De prijs vind ik een heel belangrijk onderdeel om nu al te weten. Hoe moeilijk is het om die alvast te laten weten?! Moet ik alvast gaan sparen? Of is het iets wat reuze meevalt? Ach, ze doen er lang genoeg over.. Ook wil ik weten wanneer de consoles uitkomen! Microsoft heeft laten weten dat de Series X met thanksgiving *26 november uit komt, maar ook weer niet.. PlayStation 5 zou ‘holiday 2020′ uitkomen, wat ook ruim te interpreteren is. En is het zo dat de globale gezondheidscrisis van nu die data verschuift? Dat zou wel een logisch gevolg zijn, maar het zou wel fijn zijn als er iets meer duidelijkheid zou zijn.

Het derde wat ik wel van de PlayStation 5 zou willen weten, is hoe het apparaat eruit ziet. Dat zou al lang en breed af moeten zijn en dus verwacht ik dat die al een tijdje in concept staat, alleen weten wij dat nog niet. Xbox/Microsoft heeft dat anders aangepakt, maar heeft een doos gemaakt die niet onder de tv past..

Als dat allemaal bekend is, dan mogen ze langzaam de line-up van games bekend gaan maken die we straks met z’n allen in levensechte graphics zonder wachttijden kunnen spelen. Tot die tijd wil ik gewoon weten wat voor een doos er straks in/om/naast/achter/onder m’n tv komt te staan, en wat dat mot kosten!