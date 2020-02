Column-Nation: Houd op met remaken!

De entertainment industrie heeft de afgelopen jaren een kleine ommekeer gemaakt. Studios proberen nieuw leven in oude games en films te blazen. Of dit nu is om fans opnieuw te laten genieten of dat het lijkt op vlugge poen,is mij onduidelijk. Wel denk ik dat we hier mee moeten ophouden.

Afgelopen donderdag heb ik mijn review op de site geplaatst van Warcraft 3: Reforged, de remake van een van de populairste strategie spellen allertijd. Men was hier verre van blij mee. Ik ga niet te veel in detail treden hierover, lees vooral m’n review na. Maar er zaten dusdanig veel foutjes in dat men het voor elkaar heeft gekregen een 0,5 als gemiddeld cijfer op menig site te vinden is. Ouch..

Dit zette me toch aan het denken; waarom zijn we zo enorm bezig om het verleden opnieuw te pakken in plaats van ons te focussen op de toekomst? Krampachtig oude successen oppoetsen en verwachten dat deze games op dezelfde manier gaan scoren is natuurlijk niet realistisch. Dit blijkt maar weer. Men kweekt torenhoge verwachtingen en dit resulteert in boze fans. We kraken zo’n game vervolgens helemaal af en de ontwikkelaar kan vervolgens nagenoeg niets goed meer doen.

Over een paar maanden mogen we aan de slag met de remake van Final Fantasy VII. Dit is misschien wel de meest geanticipeerde remake ooit. Velen zien het spel nog steeds als ‘de beste game ooit’ en dit brengt voor de ontwikkelaar een hoop druk. De verwachtingen zijn voornamelijk hoog. In ieder geval die van mij. Het is ook een van mijn favorieten en zal dan ook wel enige teleurstelling voelen als de game niet is wat ik ervan verwacht.

Persoonlijk hoop ik toch om meer nieuwe games dan meer remakes. Natuurlijk is het cool om je favoriete jeugdgame in een blits jasje te zien. Maar ik veel enthousiaster worden van een nieuwe game. Hoe alles in Final Fantasy VII of in Warcraft 3: Reforged afloopt weet ik al. De verassing is er af, ik weet precies wat ik kan verwachten en ben er daardoor misschien wel veel sneller klaar mee. Door de oude variant weer eens op te pakken krijg ik veel meer nostalgische gevoelens. Bijvoorbeeld een Cyberpunk 2077, of The Last of Us Part 2 creëert veel meer hype. Het is nog onbekend. Ik weet niet wat me te wachten staat, op een aantal details na. Het verhaal is helemaal anders en de nieuwe ervaring zal me veel meer bij blijven.

Het opnieuw uitbrengen van games komt natuurlijk in verschillende gradaties; remaster en remake. De eerste is het oppoetsen van de graphics, zorgen dat de boel op een hogere resolutie draait en wat scherper is en weer 30eu vangen. Remaken komt natuurlijk meer bij kijken. Hierbij wordt de game ‘van de grond af’ opnieuw opgebouwd, zoals bij Final Fantasy VII gebeurt. Dat vergt meer manuren, meer gedoe en vaak kosten de remakes dan ook een volle 60eu. Ik denk dat het goed is om even de pauzeknop in te drukken voor alle remakes en remasters. Elke relevante ontwikkelaar maakt er momenteel gebruik van, verdient eraan en gaat er op die manier mee door. In een voor mij ideale wereld komt er eens in de zoveel jaar een remake of remaster uit van een oprechte klassieker, zodat de waarde van zo’n type game veel beter tot z’n recht komt.

Daarnaast heb je ook nog de kans dat jouw favoriete games nooit in een glorieus Ultra HD-jasje naar de huidige generatie komt. Want shit, A2 Racer is nu eenmaal niet zo populair geworden als Final Fantasy VII (vreemd, vind je niet?). Genoeg gamers die de onbekende favorietjes dan ook vernieuwd willen zien, wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Eigenlijk is dat erg oneerlijk, maar onvermijdelijk.

Nu ga ik uiteraard niet ontkennen dat ik alsnog het spelen van remakes erg leuk vind. Ik heb een groot deel van de Pokémon-remasters gespeeld, de heruitgave van Final Fantasy X en X-2 van voor naar achter herbeleeft en ga ook ik de Final Fantasy VII Remake in huis halen. Ook is Resident Evil 2, die recent nog uitkwam, een enorm succes. Dus het is natuurlijk niet allemaal slecht en niet allemaal vallen ze tegen. Zelf denk ik alleen dat ik meer lol weet te halen uit de nieuwe, originele titels die er aan komen ten opzichte van de opnieuw gemaakt oude games. Vinden jullie de grote hoeveelheid remakes wel tof, of vinden jullie het ook te veel worden? We horen het graag!