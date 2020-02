Column-Nation: Hoge verwachtingen van PlayStation 5 en Xbox Series X games

Met nog maar een paar maanden te wachten is het grote speculeren al een flinke tijd bezig. Net als iedere volgende enthousiaste gamer heb ik zo mijn verwachtingen van de nieuwe generatie consoles, en die zijn erg hoog..

Beter dan nu

Dat klinkt natuurlijk heel erg logisch en is dat ook, maar een nieuwe generatie consoles moet natuurlijk beter zijn dan de huidige. Al is dat af en toe best lastig voor te stellen, want wat kan er nu eigenlijk beter? De graphics zijn al erg goed, en zouden tegen realisme aanlopen als je ze nog beter maakt. Daarnaast is de processor een stuk sneller en hoeven we met z’n allen niet meer zo lang naar laadschermen te staren. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, en dat is het ook. Toch ben ik er lichtelijk sceptisch over. Stadia klonk ook fantastisch, om maar even een zijweg in te slaan.

Nu is dat allemaal erg leuk, de console zal wel goed zitten. Het lijkt me niet dat een bedrijf als Microsoft of Sony zodanig afstand van haar spelers heeft dat ze niet begrijpen wat die willen. Wat mij bezig houd is dat er nauwelijks games zijn aangekondigd voor de nieuwe computers!

First party

Persoonlijk ga ik er een beetje van uit dat zowel Sony als Microsoft met een paar badass games aankomt zetten die binnen een jaar op de nieuwe consoles te spelen zijn. Het is slechts speculeren welke games dat zijn, maar we mogen toch wel een verwachten dat naast Halo we sowieso nog een paar games zullen zien. Ik denk dan aan een reeks onaangekondigde games, zoals een Horizon Zero Dawn 2, Bloodborne 2 of een Spider-Man 2 voor Sony. Microsoft zal denk ik gaan strooien met nieuwe IP’s en een enkele oude bekende zoals een Fable of iets als een Sunset Overdrive.

Wat het mooist zou zijn is als we een toffe, nog onbekende game van beide partijen als launchgame zouden zien. Eentje die de kracht van het nieuwe apparaat in al zijn glorie showt, zo’n game waar we weer met z’n allen van verbazing staan te kijken dat het een game is, en geen film of iets in die richting. De ruimte is er om zoiets te doen, maar of het daadwerkelijk gaat gebeuren weet ik niet. Het is veel logischer voor een first-party game om op een groter publiek te mikken, rond een rijd dat de meeste consoles verkocht worden. Oftewel volgend jaar, in september of oktober. Dan kan iedereen die de nieuwe console al heeft staan trots aan zijn of haar vrienden laten zien wat het allemaal kan, en de toeschouwers willen dat apparaat dan vanzelf!

Third party

Alle uitgevers en ontwikkelaars die geen vaste contracten met PlayStation of Xbox hebben kunnen natuurlijk gaan en staan waar ze willen. Toch zou ik tussen de eerste 10 games willen zitten die op de nieuwe apparaten te spelen zijn, al ik in hun schoenen zou staan. Je krijgt dan vanzelf meer aandacht, simpelweg omdat je een van de weinige bent die voor de desbetreffende console te koop is. Zo zou bijvoorbeeld de nieuwe Assassin’s Creed een prima launchgame kunnen zijn voor beide consoles, Ubisoft profiteert ervan omdat alle ogen op hun game gericht zijn, en de consoles hebben een derde partij die de spits voor hun eraf bijt. Die daar rustig de grenzen kan opzoeken die nog niet bekend zijn en die ook met de eer mag strijken als het wel goed gaat. Een win-win voor iedereen!