Column-Nation: Hoe ziet gamen er over 10 jaar uit?

Zondag is een perfecte dag om na te denken over de toekomst van gaming. Mijn toekomstblik in het jaar 2030.

Huidige stand van zaken

Het huidige speelveld draait op dit moment vooral om de grote drie (ja, Nintendo mag er weer bij!). Microsoft, PlayStation en Nintendo zijn eigenlijk al tientallen jaren de baas in de gamewereld. Niet verwonderlijk ook, omdat ze alledrie een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van gamen. De evolutie van graphics, controllers en spelsystemen, gameplay en nog zo veel meer hebben wij toch vooral te danken aan ‘The Big Three’.

Toch lijkt het erop alsof steeds meer bedrijven zich ook willen mengen in deze populaire sector. De komst van cloudgaming, virtual reality en bewegingsbesturing hebben daar zeker aan bijgedragen. Gamen is niet meer iets voor een specifieke doelgroep, maar voor iedereen. Bedrijven als Google, Apple en Facebook proberen hier handig op in te springen. Zij beschikken namelijk al over een miljoenenpubliek aan volgers via sociale media. Smijt er een flinke zak geld tegenaan en al deze mensen willen vast en zeker gebruik maken van de nieuwe ‘gratis game tab’ op het toch al gebruike sociale kanaal.

Geen consoles meer

Bovenstaande ontwikkeling doet stof tot nadenken. Waarom zouden wij nog een apart apparaat in huis halen, terwijl onze mobiele apparaten ook al sterk genoeg zijn om te kunnen gamen. Helemaal met de komst van Google Stadia lijkt het nog maar een kwestie van tijd voor deze stap werkelijkheid wordt. Zo hoeft een apparaat eigenlijk helemaal niet zo krachtig te zijn, zolang het maar over een stabiele interverbinding beschikt. Kijkend naar de toekomst en de komst van het 5G netwerk, zie ik dit binnen nu en tien jaar wel gebeuren.

Maar waarom niet nog groter denken? Zou het niet fantastisch zijn als we straks volledig in een andere wereld kunnen zijn. De film Ready Player One geeft ons bijvoorbeeld al een voorproefje. Daarbij moeten we natuurlijk niet vergeten dat onze wereld altijd belangrijker blijft, maar toch. Hoe tof zou het zijn als we daadwerkelijk zelf kunnen racen in de werelden van Mario Kart of kunnen rondlopen in de wereld van The Legend of Zelda of…vul maar in.

Het zou naar mijn mening niet eens zover hoeven te gaan. Zou het niet al geweldig zijn om een bril (of iets anders) op te zetten en in een grote lobby te komen waar alle games van alle uitgevers speelbaar zouden zijn? Zonder beperkingen, zonder microtransacties, zonder gedoe met accounts. Gewoon één platform voor alles en iedereen, draadloos en in de cloud.

Over tien jaar

Gamen in 2030, hoe zou dat eruit kunnen zien. Zijn we dan al zover dat we zonder gedoe en zonder beperkingen kunnen gamen? Misschien dat er dan al zover zijn. Het is eigenlijk wachten op het moment dat alle bedrijven zich verenigen. Er zou één platform ontwikkeld moeten worden, waarop iedereen zich kan aansluiten. Neem als voorbeeld de ruimtevaart.

Het ruimtestation ISS wordt gebruikt door grofweg alle grote organisaties in de ruimtevaart. Iedereen heeft geholpen met de bouw en het onderhoud ervan. Toch gebruikt iedereen het ruimtestation op zijn eigen manier. Waarom zou dit systeem in de gamewereld niet mogelijk zijn? Ik hoop dat er over tien jaar een kleine stap is gezet in deze richting.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat alle grote bedrijven nog steeds bestaan en games zullen maken. Of alle bedrijven dan nog steeds consoles maken, daar ben ik wat minder zeker over. De komst en toepassingen van nieuwe technologieën, zoals virtual reality zullen daar zeker invloed op hebben. Is het straks nog nodig om allerlei aparte consoles te hebben, terwijl het straks misschien veel efficiënter zal worden om alles op één platform te gebruiken.

In deze column bleef ik misschien erg globaal, laten jullie even weten waar ik het de volgende keer over kan hebben? Over tien jaar een andere controller of levensechte graphics?