Column-Nation: Gamebeurzen voortaan lekker digitaal houden!

Onlangs werd bekendgemaakt dat de E3 werd afgelast wegens het COVID-19 virus dat in rap tempo werd verspreid over de wereld. Ook andere beurzen werden afgelast, of staan op het punt niet door te gaan. Dit is dé perfecte tijd om over te stappen naar de digitale wereld!

Doordat grote conventies afgelast worden, moeten grote ontwikkelaars de digitale mogelijkheden gaan verkennen. Wellicht een betaalde stream, of een opname in een studio zonder een publiek?

Hier mogen bedrijven als Sony en Microsoft lekker over gaan schaken, maar het is natuurlijk geen nieuw concept. Nintendo Direct bestaat al sinds 2011 en sinds 2017 wordt het ook wereldwijd uitgezonden. Hierdoor is de kindvriendelijke gigant vrijwel nooit meer aanwezig op grote conventies als Gamescom of de E3, in ieder geval niet in presentatievorm. Hiermee worden niet alleen kosten bespaard, maar is het ook een stuk gemakkelijker voor de consument. Er kunnen digitale kaarten verkocht worden voor livestreams (zoals bij e-Sport wedstrijden), de pers kan wellicht speciale streams krijgen in een beveiligde omgeving, hand-ons kunnen verzorgd worden met tijdelijke digitale codes en grote shows kunnen nu in een studio gehouden worden, wat het allemaal nog spectaculairder kan maken. De digitale mogelijkheden zijn aanwezig en zijn aantrekkelijk voor zowel de bedrijven als de consumenten. Dus wat weerhoud ons hiervan?

Je kan gemakkelijk zeggen dat bedrijven stug en conservatief zijn. Dat ze zich blijven vasthouden aan concepten die werken in plaats van te innoveren met nieuwe mogelijkheden, ook al zijn deze methodes al getest. Anderzijds zit er ook een stuk emotie aan vast; al decennia zijn wij bekend met conventies en beurzen en het is een hele ‘happening’ waar duizenden – wellicht wel miljoenen- mensen ieder jaar naar uitkijken. Een paar dagen eruit, uren in de rij te staan om een kwartier van een spel te kunnen spelen, jezelf verkleden als jouw favoriete personage; het hoort er allemaal bij en dat maakt het ook het spektakel wat het is. Ik heb er zelf een aantal keer bij mogen zijn als journalist en het is iets wat je altijd bij zal blijven; de overenthousiaste indiedevelopers, een nabootsing van een Empire schip binnen stappen om Battlefront 2 te mogen spelen, het krijgen van allerlei toffe goodies en het spreken met de dames en heren die talloze uren erin hebben gestoken om een spel te kunnen maken. Dit alles kan je niet digitaal namaken en maakt het ’t spektakelstuk wat we kennen.

Moeten gamebeurzen en conventies digitaal worden? Mijn hoofd zegt ja, maar mijn hart huilt bij het idee.