Column-Nation: De tekstvakjes van Katana Zero

Veel van mijn afgelopen columns gingen over grote onderwerpen. Denk aan gamejournalistiek en de ethiek van het recenseren. Dit keer leek het me leuk om me te richten op iets heel kleins. Kort geleden heb ik namelijk Katana Zero gezien, een 2D actiegame die vorig jaar is uitgegeven door Devolver Digital. Er is veel goeds te zeggen over het spel. De combat ziet er bevredigend uit, het verhaal heeft veel interessante elementen en de animaties zien er soepel uit. Buiten dat is er het element dat ik wil bespreken; de tekstvakjes.

Tekstvakjes in games bestaan al bijna net zo lang als games zelf. Het is een ideale manier voor kleinere ontwikkelaars om verhalen over te brengen zonder voice-acting of ingewikkelde cutscenes. Het zou dan ook makkelijk zijn om simpelweg een schermpje te maken en daar wat tekst in te gooien. Maar ontwikkelaar Askiisoft is ambitieuzer dan dat. Zij hebben alles eruit gehaald wat erin zat.

Om de tekstvakjes zo interessant mogelijk te maken, en het meeste te laten toevoegen aan het verhaal, heeft de studio allerlei elementen gebruikt. Denk aan kleur, beweging, audio en interactie. Mijn idee voor deze column is om te bekijken hoe die elementen iets toevoegen.

Golven en trillen

Kleur is wellicht de meest voor de hand liggende optie. Het grootste deel van de tekst bestaat uit een prettig leesbaar light grijs font. Maar dit is natuurlijk slechts een basis, een springplankje wellicht. Het geeft ruimte voor het gebruik van fellere kleuren, waardoor bepaalde woorden of zinsdelen er uit spatten. Aangezien het om een game gaat zonder gesproken tekst, is dit een manier om de zinnen meer tot leven te brengen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een personage bij het spreken nadruk legt op een bepaald woord. Een andere optie is dat kleur de emotionele lading van een zin overbrengt, waarbij rood voor een boos uitgesproken zin staat.

Beweging kan ook een mooie methode zijn om de kracht van onuitgesproken tekst te benadrukken. Dit begint met hoe zinnen op het scherm verschijnen. Het gebeurt niet in één keer, maar rolt als het ware het scherm op. Dit maakt het lezen prettiger en houdt het scherm in beweging, ook als er verder niks gebeurd. Askiisoft laat bijvoorbeeld bepaalde woorden golven of trillen. Golven is een handige als een personage bijvoorbeeld stoned of dronken is, waardoor wordt overgebracht dat deze met dubbele tong spreekt. Trillen (ook in combinatie met rode tekst) is een mooie manier om over te brengen dat een personage kookt van woede.

Realistische vorm van dialoog

Interactie met de tekstvlakjes is wellicht het belangrijkste element. De meest duidelijke is het feit dat er dialoogbomen zijn. Tegenwoordig is dat niet meer uniek te noemen. Wat me wel opviel is dat je de mogelijkheid hebt om andere personages te onderbreken. Als zij aan een zin beginnen, kan je hen luid onderbreken door bijvoorbeeld door hen heen te schreeuwen. Hierbij worden de tekstvakjes ook bijgestaan door audio. Als je er voor kiest om te onderbreken, vallen de letters als het ware uit elkaar. Het geluid van brekend glas voegt daar alleen nog maar aan toe.

Mocht je echter er voor kiezen om een personage langer te laten spreken, dan krijg je uiteindelijk meer dialoogopties. Dit vind ik een van de meest realistische vormen van dialoog in games, vooral aangezien er niet eens gesproken tekst is. Het toont dat wachten kan belonen. Aangezien je meer leert over wat het personage denkt of zegt, waarna je meer opties hebt om terug te praten.

Gedenkwaardig

Al deze manieren zorgen er dus voor dat bij Katana Zero zelfs de dialoogvakjes vermakelijk zijn. Zoals eerder aangegeven gooit het spel ook hoge ogen qua verhaal en gameplay. De tekstvlakjes waren echter het element wat het meest in mijn gedachten bleven hangen.

Wat vonden jullie overigens van dit columnformaat? Vinden jullie het interessant als ik heel erg diep in ga op een klein onderwerp? Of gaan jullie liever voor de grotere zaken? Ik ben benieuwd naar jullie gedachten.