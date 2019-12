Column-Nation: 2020, het jaar dat…

Het nieuwe jaar staat voor de deur, en het lijkt erop dat het een behoorlijk game-jaar gaat worden. Eentje met nieuwe consoles en een stapel games om je vingers bij af te likken! 2020 Gaat het jaar worden dat..

PlayStation 5 en Xbox Series X uitkomen

Het is zover! Het nieuwe jaar brengt, weliswaar aan het eind, de volgende generatie consoles met zich mee. De PlayStation 5 en de Xbox Series X (of eigenlijk gewoon Xbox..) komen rond de feestdagen uit en we zijn er bijna klaar voor. Nog eventjes besluiten welke van de twee (of als de portemonnee het toelaat, beide) console zijn plekje onder de tv claimt. Van te voren neig ikzelf naar de PlayStation 5, simpelweg omdat ik nu de PlayStation 4 heb, en de Xbox One geen moment heb gemist. Andersom zou dat wel het geval zijn geweest, de exclusieve PlayStation games zijn toppers! Hetgeen wat mij zo aan het twijfelen zet is de Xbox Game Pass, Netflix voor games. Voor een net bedrag per maand speel je alle noemenswaardige indiegames, alle Xbox exclusives en nog een reeks third-party games op de dag van release! Dat is hetgeen waar ik als kind altijd al over droomde, en nu werkelijkheid is. Gaat het zo zijn dat PlayStation met zijn eigen bibliotheek PS Now een boost gaat geven? Want dan kan ik veilig in het honk van PlayStation blijven en jaloers naar games als Hellblade kijken. Waarschijnlijk wordt het sowieso een PlayStation 5, gewoon omdat ik nu een enorme stapel games op de PlayStation 4 heb, en ik die mee kan nemen naar de volgende console.. Of toch een Xbox?

Google Stadia het gaat maken, of definitief wordt afgeschreven

De launch van Google Stadia is een flop. Dat mogen we nu gerust concluderen. De console zonder console heeft een stapel beloftes gemaakt die ze (nog) niet kunnen nakomen en er zijn maar weinig gamers die het zien zitten om te investeren in een onzekere toekomst van hun games. Op een enkele na zijn alle Stadia games gewoon te verkrijgen op alle andere consoles, voor dezelfde prijs. Waarom zou je dan iets nieuws kopen om de games nogmaals te kunnen kopen (full price, geen concurrentie omdat het digital only is..) en ze dan te spelen op een lagere kwaliteit. Het zou zo maar kunnen dat Google het roer omgooit en we straks met z’n allen aan de Google Stadia gaan, maar er moet wel erg veel gebeuren om ons over te halen dat het nu wel goed is. Al is het alleen maar vanwege de lag, in de supersnelle games van nu is er geen ruimte voor een vertraging van een paar milliseconde.

Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Cyberpunk 2077 en veeeeeel meer uitkomen

De laatste maanden van een console generatie staan altijd garant voor een behoorlijke lading topgames. Ontwikkelaars hebben jaren in ontwikkeling gestoken en willen de game nu gewoon uitbrengen voordat iedereen verder gaat met een nieuwe console, waar die game niet op kan. Dat zorgt voor een jaar waarin we een lading toppers kunnen verwachten! Als we nu vooruit kijken dan zien we al een line-up waar we van watertanden. Sterker nog, er is meer dan een vol jaar aan gameplezier gepland voor de eerste paar maanden! Hoe gaan we ons daar ooit doorheen slaan? Ach, we hoeven ons in ieder geval niet te vervelen!

Nintendo, uhm, Nintendo dingen doet?

Gisteren heeft collega Joey al een column geplaatst waarin hij zich hardop afvraagt of Nintendo in het komende jaar zich wel kan meten met de rest. Nu doe ik dat in het kort nog een keer. Ik denk dat Nintendo de luxe heeft om lekker eigenwijs te blijven. Ze zijn al zolang niet meer meegegaan met de populaire stroming, dat ze misschien een minder jaar zien, maar het zal ze zeker niet ten onder doen gaan. Met de Switch in de pocket heeft Nintendo een apparaat waar zij een miljoenenpubliek mee entertainen. Ondertussen zijn de games solide en zullen niet zo snel gaan vervelen. En als die dat wel doen, ach, dan zet je je PlayStation toch weer gewoon aan totdat de volgende Mario of Zelda game uitkomt!