Vacatures: Gamingnation zoekt jou!

Als jij van games houdt en niets liever wilt dan de laatste nieuwtjes te delen, hebben wij wellicht iets heel interessants voor jou!



Gamingnation is namelijk, zoals je ongetwijfeld gezien/ vernomen hebt, een website die het laatste gamenieuws, reviews, columns en dergelijke deelt. We groeien de laatste maanden steeds verder, maar helaas komen we net wat handjes te kort om er nog een schep bovenop te doen. Dus bij deze de oproep voor de volgende vacatures!

Eind/ hoofdredacteur/ redactrice

Als eind/ hoofdredacteur ben je niet alleen bezig met het schrijven van berichten, maar voornamelijk met het controleren ervan. We zijn eigenlijk op zoek naar iemand die de Nederlandse taal goed beheerst en samen met ondergetekende en de crew nieuwe dingen bedenkt om op de website door te voeren. Naast deze verantwoordelijkheden krijg je natuurlijk ook de kans om de nieuwste games te recenseren! Deze mag je nadien gewoon zelf houden!

Redacteur/ redactrices

Zonder berichten heeft het niet zo heel veel zin om een hoofd/ eindredacteur/ redactrice te hebben. Daarom zoeken we ook gamers die ervan houden om zo nu en dan een berichtje te typen of een game te recenseren (en uiteraard zelf te houden). We werken met een helder systeem, waarbij je zelf aan kunt geven welke avonden je beschikbaar bent om berichten te schrijven.

Indie specialist

Ondanks dat deze games bijna niet opvallen tussen al het AAA-geweld, is er dagelijks veel over te melden/ is er bijna dagelijks wel een game die je kunt reviewen. We zijn op zoek naar diegene die ervan houdt om deze games te recenseren/ nieuws over te melden/ verslag van over te doen tijdens een persevenement.

Streamer

Vind jij het leuk om de laatste games aan publiek te laten zien en er meer over te vertellen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als jij op vaste dagen een paar uurtjes tijd hebt tenminste! Bovendien mag je gewoon je eigen stream-account gebruiken om zo ook extra volgers te krijgen!

Waarom zou je het doen?

Zoals eerder gemeld, mag je na het recenseren van de games de review-exemplaar (laatste tijd vaak digitaal) behouden. Helaas zijn wij niet zo groot dat we je een financiële vergoeding kunnen geven, maar het bespaart je uiteindelijk wel de aanschaf van een nieuwe game. Daarnaast zul je namens Gamingnation ook naar diverse beurzen kunnen (Firstlook, Gamescom en dergelijke). Je komt in een gezellig team die je altijd zal helpen. Heb je het idee dat je het niet moet doen, omdat je niet zeker bent van je schrijfstijl? Probeer het alsnog, aangezien we elkaar altijd kunnen helpen! Bovendien hebben wij het ook ooit moeten leren.

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan even een mailtje naar j.hasselbach@gamingnation.nl met daarin:

Je persoonlijke gegevens, motivatie en eventuele relevante studie of ervaring;

Welk(e) game platform(en) je hebt staan.

Heb je tips of ideeën? Of denk je een andere rol bij ons te kunnen en willen vertolken? Laat het ons vooral weten!