Twitch streamer geschorst vanwege schieten met een geladen wapen

Een Twitch streamer maakte zijn stream wel erg pikant door per ongeluk met geladen wapen te schieten. De consequenties zijn erg heftig.

Tijdens een stream op Twitch haalde Carl Riemer de trekker over van zijn wapen en schoot daar een gat in een beker een ‘monitor van duizend dollar’. Zijn reactie op het schot zegt eigenlijk genoeg, want hij kijkt erg verbaasd van het feit dat het wapen afgaat.

Een dag later laat hij in een video weten dat Twitch dit soort taferelen tijdens een stream niet kan waarderen en heeft hem voor onbepaalde tijd geschorst. Hij geeft toe dat het geen handig actie was, aangezien het waarschijnlijk de ‘rest van zijn leven verpest heeft’. Bovendien zou hij dronken zijn en vandaar de situatie niet goed ingeschat hebben.

Het is voor Soar (het team waar hij uit deel van maakte) geen goede reden om hem in het team te houden. Hiermee zijn fans het niet eens en hopen dat ze het niet door de vingers kunnen zien. Echter lijkt hun reactie wel erg duidelijk.

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately. — SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020

Het ironische van het hele verhaal is dat hij een beker van G-fuel heeft kapotgeschoten en daarmee dus letterlijk op zijn sponsor gemikt heeft. Helaas voor hem is het geen gat in de markt.