Sony heeft een maand lang een Experience PlayStation event in hun winkel in New York. Fans denken dat daar de PlayStation 5 gaan aankondigen.

Opmerkelijk detail is dat Sony op de pagina van het event specifiek heeft vermeld dat er tijdens het event de focus op PlayStation 4 en VR games ligt. Toch denken fans, gezien de timing, dat Sony ook de PlayStation 5 gaat aankondigen.

Dit is op zich niet heel raar om te denken, aangezien Sony in 2013 ook de PlayStation 4 in New York aankondigde. Dat event heette overigens PlayStation Meeting. De laatste keer dat Sony een console onthulde in New York was in 2016. Toen lieten ze de PlayStation 4 Pro zien in het nu gesloten PlayStation Theater.

Aangezien Sony ook al heeft aangegeven niet bij de E3 aanwezig te zullen zijn, lijkt het ook zeker aannemelijk dat de console tijdens een eigen event gaat aankondigen. Er wordt overigens wel gespeculeerd over een nieuw PlayStation Meeting. Deze zou op 5 of 12 februari plaatsvinden in New York..