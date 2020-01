Joker hint in Mortal Kombat 11 naar Injustice 3?

Sommige hints zijn nog een beetje suggestief, maar de hint die de Joker in Mortal Kombat 11 geeft nou niet bepaald..

De bad guy maakt sinds kort deel uit van het roster van de game en hij heeft blijkbaar een mededeling. Als je twee Jokers tegen over elkaar zet, krijg je namelijk een erg interessante conversatie.

PSA: This Joker dialog is not hinting at anything related to Injustice. Any reference is purely coincidental.pic.twitter.com/ZVvwUhudyq

— Ed Boon (@noobde) January 21, 2020