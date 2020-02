Gamingnation nu ook op Discord te vinden

Gamingnation is sinds kort ook op Discord te vinden. Mocht je tips hebben voor nieuws of een makkelijke manier willen hebben om het laatste nieuws te volgen, kom dan gezellig naar onze Discord.

Naast tips voor nieuws is er natuurlijk ook genoeg ruimte om andere dingen te behandelen. Zoals lekker kletsen over welke games je speelt of op welke games je niet meer kunt wachten. Bovendien kun je ook de crew aanschieten voor een leuk praatje!

Je kunt onze Discord via deze link vinden. We hopen jullie uiteraard snel te mogen verwelkomen!