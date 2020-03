Annuleren E3 2020 hoeft niet perse slecht te zijn

Het is misschien niet leuk dat de E3 is afgelast, maar het hoeft niet perse iets slechts te zijn. Wellicht laat dit wel een aantal nieuwe mogelijkheden toe.

De kracht van een verrassing

Laten we eerlijk wezen: De meeste verrassingen op de E3 waren dat al vaak niet meer. De weken voor de E3 zijn voor de gamejournalist niet leuk. Althans zo ervaar ik het de laatste jaren. Er wordt zoveel gelekt dat het eigenlijk niet leuk is om erover te schrijven. Er niet over schrijven is ook geen optie, want dan hebben jullie het al via andere media vernomen. Het blijft toch altijd een beetje gestoei met je eigen gevoelens, want je zou het zelf toch ook niet leuk vinden als je verrassing al wordt verklapt? Dan er nog bij te denken dat er bij de uitgevers teams van honderden ontwikkelaars er jaren aan gewerkt hebben en eindelijk mogen tonen waar ze zo hard aan gewerkt hebben..

Naar mijn mening zou de E3 sowieso moeten veranderen en, alhoewel er al tekenen waren voor dit jaar, had ik niet het idee dat er echt aanzienlijk veranderingen waren. Wat mij betreft zouden uitgevers hetzelfde mogen doen als Nintendo doet met hun Direct-events en Sony inmiddels met State of Play. Gewoon eens in de zoveel maanden een livestream online knallen vol met aankondigingen en verrassingen.

Het maakt het er namelijk ook een stuk overzichtelijker over dan een paar dagen lang de ene na de andere aankondiging voor de zoveelste AAA-game. Ik merk vaak net na de E3 dat ik bijna niet meer weet welke game ik nou zo vet vond en waarom. Wat dat betreft maak ik het mezelf nog makkelijk doordat we altijd die handige overzichtjes maken..

E3 depressie

Bovendien zou ik het ook veel leuker vinden als uitgevers afzonderlijk van elkaar aankondiging deden om te voorkomen dat ik in de E3 depressie komt. Het is geen echt fenomeen (denk ik), maar altijd voor de E3 heb ik het idee dat al mijn games niet meer leuk zijn en ik nieuwe games nodig heb. Dat gevoel wordt gek genoeg dan ook door een paar games gevoed, waar ik dan weer erg naar uitkijk, maar toch nog even op moet wachten. Het is echt heel irritant, maar het blijft toch een jaarlijks terugkerend probleem.

Als uitgevers om de zoveel weken/ maanden afzonderlijk hun games onthullen, heb je minder kans dat je na meerdere games uit zit te kijken, die allemaal niet binnen een paar maanden uitkomen, toch?

Echter denk ik dat dit niet gaat gebeuren. Er zijn al uitgevers die hun E3 aankondigingen alleen digitaal houden en waarschijnlijk in de zelfde periode als E3 2020 zullen doen. Echter kunnen ze ons natuurlijk gewoon verrassen…